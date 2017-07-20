الرحلات الجديدة إلى «سكوبيه» تتزامن مع خطط التوسع المتسارعة للناقلة في أوروبا الشرقية

دشنت الخطوط الجوية القطرية خدماتها إلى سكوبيه بعد وصول أول رحلة مباشرة للناقلة من الدوحة إلى مطار الإسكندر الأكبر اول من أمس، وستسير الناقلة الوطنية لدولة قطر أربع رحلات اسبوعيا إلى العاصمة المقدونية على متن طائرة إيرباص A320، التي تضم 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و120 مقعدا في الدرجة السياحية.

وتعد سكوبيه بوابة إلى مجموعة من أماكن الجذب السياحي في الدولة مثل البحيرات والجبال والمدن التاريخية، ويمكن للزوار أن يستكشفوا خلال رحلاتهم إلى سكوبيه الأحياء العثمانية أو التسوق في السوق القديم أو التجوال على ضفاف بحيرة مدينة أورهيد وقلعتها الرائعة.

وبمقدور المسافرين الراغبين باختبار المزيج الثقافي والحضاري الغني للمدينة حجز تذاكرهم عبر الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية- الذي أعيد تصميمه مؤخرا- أو عبر تطبيق الهاتف المحمول.

وكان على متن الرحلة الافتتاحية إلى سكوبيه إيهاب أمين، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية، وفوكيكا كرتوليكا بوبوفسكا سفيرة مقدونيا في قطر، فيما قام باستقبالهما بمطار الإسكندر الأكبر في سكوبيه كل من جوران سوجارسكي وزير النقل والاتصالات المقدوني، وآلب إر تونغا إرسوي، المدير العام لمطار «تاف» في مقدونيا، وحسان بن عبدالله زيد المحمود، سفير دولة قطر في سكوبيه.

وتلقى الوفد رفيع المستوى هدية ترحيب تقليدية لدى نزولهم من الطائرة، حيث تم تقديم الخبز والملح لهم حسب العادات المقدونية في الترحيب بالضيوف.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: مع مواصلة توسعنا في أوروبا الشرقية، تشهد الخطوط الجوية القطرية صيفا حافلا هذا العام، حيث يأتي تدشين أربع رحلات اسبوعيا إلى سكوبيه بهدف توفير المزيد من خيارات السفر للمسافرين بغرض السياحة أو العمل من وإلى جمهورية مقدونيا.

ونتطلع قدما إلى الترحيب بكم على متن رحلاتنا إلى هذه المدينة الرائعة.

من جانبه، قال آلب إر تونغا إرسوي، المدير العام لمطار تاف مقدونيا: يسعدنا الترحيب بالرحلة الافتتاحية من الدوحة إلى سكوبيه ودخول الخطوط الجوية القطرية، واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم، إلى السوق المقدوني.

ومن المؤكد أن الرحلات الأربع أسبوعيا بين الدوحة وسكوبيه سوف تلعب دورا مهما في تنقلات المسافرين بغرض العمل أو السياحة من مقدونيا من خلال ربط مدينة سكوبيه مع أكثر من 150 وجهة مميزة في شتى أرجاء العالم.

وتعتبر مقدونيا مركزا لصناعات معالجة المعادن والكيماويات والأخشاب والنسيج والجلود والطباعة، وتأتي ضمن قائمة أفضل عشر اقتصادات في العالم في مجال الأعمال.

وسيسهم إطلاق الخط الجديد إلى سكوبيه على متن الخطوط الجوية القطرية الحائزة على عدة جوائز في مساعدة رجال الأعمال من مقدونيا على التواصل مع شركاء الأعمال في أكثر من 150 وجهة في مختلف أنحاء العالم.

وبالإضافة إلى ما سبق، توفر الرحلات الجديدة إلى سكوبيه مساحة من الشحن من شأنها تعزيز نمو التجارة جوا في جمهورية مقدونيا، وذلك من خلال ربط البلاد مع كبار المستوردين في شمال شرق آسيا عبر مقر عمليات الناقلة القطرية في الدوحة.

وستتيح رحلات الخطوط الجوية القطرية من وإلى مقدونيا الفرصة أمام السياح المقدونيين لضمان وصول سهل إلى أستراليا، التي يعيش فيها أكثر من 200000 مواطن أسترالي من أصول مقدونية.