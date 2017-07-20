الناقلة تتبرع بـ 10 آلاف كتاب وموارد تعليمية للأسر منخفضة الدخل في نيويورك

تقوم الخطوط الجوية القطرية بتوزيع 10000 كتاب على أطفال مدينة نيويورك ضمن احتفالاتها بالذكرى السنوية العاشرة على تدشين خدماتها إلى نيويورك وللتأكيد على التزامها بتقديم المزيد من الخدمات إلى المجتمعات المحلية التي تقوم بتوفير خدماتها فيها.

وتعد هذه الحملة جزءا من «برنامج القراءة الصيفية للخطوط الجوية القطرية» بالتعاون مع مؤسسة «فيرست بوك»، وهي مؤسسة اجتماعية غير ربحية تقدم برامج وموارد جديدة وذات جودة عالية للأطفال المحتاجين.

وقال أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: تتشرف الخطوط الجوية القطرية بعقد شراكة مع مؤسسة فيرست بوك ودعم الأطفال والأسر في نيويورك من خلال برنامج القراءة الصيفي للناقلة، حيث نثمن مشاركة نفس الرؤية التي تهدف إلى تأمين مستقبل مشرق للمجتمعات المحتاجة، ودعم أطفالهم على وجه التحديد.

وأضاف: نحن كشركة طيران عالمية ندرك أن المسؤولية تقع على عاتقنا في مساعدة المجتمعات التي نقوم بتقديم خدماتنا فيها. ومن خلال توفير الموارد التعليمية اللازمة للطلاب، سوف نتمكن من مساعدتهم على تحقيق أهدافهم والنجاح، ونحن نأمل أن نمنحهم الشغف وحب الاكتشاف دائما، سواء كان ذلك عن طريق القراءة أو السفر.

وتهدف الشراكة مع مؤسسة فيرست بوك إلى توزيع الكتب والموارد التعليمية إلى الأطفال الذين يعيشون ضمن الأسر منخفضة الدخل، بالإضافة إلى تسليط الضوء على «العطلة الصيفية» حيث تعالج المبادرة مسألة ابتعاد الطلاب عن الدراسة خلال فترة فصل الصيف.

ومنذ تأسيس المؤسسة في عام 1992، وزعت فيرست بوك أكثر من 160 مليون كتاب ومورد تعليمي على البرامج والمدارس التي تخدم الأطفال الذين يعيشون ضمن الأسر منخفضة الدخل.

وقالت كايل زيمر، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة فيرست بوك: نحن ممتنون جدا للخطوط الجوية القطرية على تبرعها السخي والذي بلغ 10000 كتاب للطلاب المحتاجين في نيويورك.

إن سعي الخطوط الجوية القطرية والتزامها في نشر متعة القراءة هي بمنزلة إلهام لهؤلاء الطلاب ليكونوا عنصرا فعالا في مجتمعاتهم مستقبلا.

ومن أجل دعم المبادرة ونشرها بين المجتمع في مدينة نيويورك، حضر أفراد من طاقم الضيافة الشهير للخطوط الجوية القطرية الحدث الذي أقيم في بروكلين يوم الجمعة الماضي، حيث قاموا بتوزيع الكتب وقراءتها لما يقارب 100 طفل، ومشاركة خبراتهم حول العيش في الخارج، وتعريفهم بقيمة التعليم والسفر.

وتتماشى المبادرة مع التزام «القطرية» المستمر بتعليم الأطفال من خلال برنامج «علم طفلا». وتواصل دعم المجتمعات التي تقدم خدماتها فيها من خلال برامج تهدف إلى زرع حب الاستكشاف من خلال القراءة والسفر.