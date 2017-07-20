العثمان: البطاقات الائتمانية أكثر أماناً من «الكاش» أثناء السفر

يسعى بنك الكويت الوطني إلى توفير أفضل تجربة سفر لعملائه من خلال الخدمات والعروض الحصرية والمتكاملة التي يقدمها خلال فترة الصيف في العام 2017، حيث يقدم حلول مصرفية فريدة من نوعها للمسافرين مع منحهم المرونة والحرية في اختيار شركة الطيران التي يودون السفر على متنها في وجهات سفرهم المختلفة.

ومن جانبه، قال نائب مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية محمد العثمان: إن فترة الصيف تشهد سفر نسبة كبيرة من عملاء «الوطني» لذا يسعى البنك إلى أن يكون متواجدا اينما توجه عملاؤه لإنجاز معاملاتهم سواء محليا أو اقليميا أو عالميا، مؤكدا على أن البنك يقدم للعميل تجربة مصرفية فريدة ومميزة ومختلفة عن باقي البنوك تلبي احتياجاته بشكل متكامل وتبدأ مع اتخاذه قرار السفر وترافقه أثناء رحلته حتى يعود إلى الكويت مرة أخرى.

وأكد العثمان على أن اهتمام «الوطني» بعملائه يأتي كونه يستحوذ على حصة تقارب ثلث سكان الكويت من مواطنين ومقيمين وهو الأمر الذي يجعل البنك بجميع اداراته يسعى لتقديم خدمات مصرفية ترضي عملاءه من خلال افرعه الـ 68 الموزعة في كافة مناطق الكويت.

وأكد العثمان حرص البنك على سلامة العميل وضمان عدم تعرضه إلى مخاطر كالسرقة أو الاحتيال خلال سفره، لذا فهو ينصح عملاءه دائما بعدم حمل «الكاش» أثناء السفر والاعتماد على البطاقات بشكل أكبر وذلك لأنها توفر درجات عالية من الأمان، كما ننصح بضرورة المحافظة على الارقام السرية الخاصة ببطاقات الائتمان والسحب الآلي.

وبين أن «الوطني» هو البنك الوحيد المتواجد على مدار 24 ساعة من خلال فرعه في المطار، كما أنه البنك الأول الذي يوفر أيضا «جهاز متعدد العملات» في المطار قبل دخول منطقة الجوازات وبعدها، وذلك لتسهيل عملية سحب ست عملات رئيسية مختلفة وهي: الدينار الكويتي، الدولار الأميركي، اليورو، الجنيه الإسترليني، الدرهم الإماراتي والريال السعودي، مبينا أنه تم اختيار موقع هذه الأجهزة في منطقتي الوصول والمغادرة وذلك لضمان توفير الخدمة لجميع المسافرين سواء كانوا من عملاء الوطني أو بنوك أخرى.

وعن أهم العروض الجديدة أشار العثمان إلى أن «الوطني» أطلق مؤخرا حملة «استخدم بطاقات الوطني واربح قيمة مشترياتك نقدا لمدة سنة»، حيث تمنح هذه الحملة فرصة للعميل الذي يستخدم البطاقات الائتمانية سواء داخل الكويت أو خارجها أن يسترد قيمة مشترياته نقدا لغاية 12000 دينار كويتي خلال السنة، موضحا أن الحملة تمنح فرص اكثر للعميل الذي يستخدم بطاقاته خارج الكويت، وسيستمر العرض حتى منتصف سبتمبر القادم.

وأضاف أن البنك أطلق أيضا برنامج مايلز الوطني لحاملي بطاقة مايلز World MasterCard الائتمانية، إذ يكسب العملاء نقاط مقابل كل عملية شراء باستخدام البطاقة، حيث أصبح بإمكانهم الآن اكتساب نقاط مايلز الوطني ونقاط مكافآت الوطني لنفس معاملة الشراء التي تتم بمشاركة أكثر من 600 محل، وذلك لمنحهم حرية اختيار جهة السفر المفضلة لديهم من دون قيود على تواريخ السفر، وذلك على متن أكثر من 800 شركة طيران، إضافة إلى إمكانية الحجز في ما يزيد عن 150 الف فندق ومنتجع حول العالم، والاستفادة أيضا من خدمات كبرى شركات تأجير السيارات العالمية، مع صلاحية استخدام النقاط لفترة تمتد لغاية 3 سنوات من تاريخ الحصول عليها، مضيفا أن البنك يمنح عملاءه أيضا فرصة الدخول المجاني إلى أكثر من 500 قاعة انتظار وفي أكثر من 300 مطار حول العالم، بالإضافة إلى خدمة الكونسيرج المحلية والعالمية، التأمين المجاني على السفر، خدمة إيقاف السيارات المجانية إلى جانب العديد من العروض الخاصة محليا وعالميا لدى أهم الفنادق، المطاعم والمتاجر حول العالم.

وأشار إلى أن «الوطني» قد اطلق مؤخرا بطاقة الوطني مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية وذلك بهدف تسهيل إنجاز معاملات العملاء المصرفية أثناء تواجدهم خارج الكويت والدفع بعملة البلد الذي يزورونه.