أعلن بنك برقان عن فوز محمد أحمد قاسم بجائزة حساب المزايا للمقيمين بقيمة 4 آلاف دينار وقد أعرب الفائز عن سعادته بالفوز.

ويقدم حساب المزايا من بنك برقان مميزات تم تصميمها خصيصا للمقيمين لتلبية جميع احتياجاتهم المصرفية، حيث يمكن لأصحاب الحساب الحصول على بطاقة ائتمان مجانا في السنة الأولى بالإضافة إلى إمكانية الحصول على قرض، إلى جانب فرصة الفوز بجائزة نقدية تبلغ 4 آلاف دينار في السحب الربع سنوي، كما باستطاعة العملاء الاستفادة من العروض والخصومات المميزة، وتأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك لتوفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه الكرام.

وسيواصل بنك برقان بتقديم خدمات متميزة وسحوبات خاصة بهدف تجاوز تطلعات العملاء مع توفير فرص للفوز بجوائز نقدية قيمة خلال هذا العام.