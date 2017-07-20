أعلن البنك التجاري عن تعاونه مع مكتبة ذات السلاسل لتنظيم نشاطات ممتعة وثقافية حصريا لعملاء حسابي الأول من عمر 5 إلى 14 سنة في فرع المكتبة الواقع في مجمع الأفنيوز.

وتهدف هذه النشاطات إلى تشجيع الأطفال على ممارسة القراءة وإبراز أهميتها ودورها في تطوير ثقافة الطفل ومعرفته.

وتتضمن الأنشطة جولة داخل المكتبة والإطلاع على ركن رواية القصص القصيرة للأطفال ونشاطات حرفية أخرى بالإضافة إلى ألعاب ومسابقات وهدايا قيمة أخرى سوف يتم توزيعها على رواد المكتبة من عملاء حسابي الأول، على أن يتم تنظيم هذه الأنشطة يوم الأربعاء والخميس من كل أسبوع ولمدة ثلاثة أسابيع ابتداء من 26 يوليو ولغاية 10 أغسطس 2017 على فترتين صباحية ومسائية.

هذا، ويمكن لأولياء أمور أصحاب حسابي الأول تسجيل أبنائهم من خلال زيارة قسم العروض على موقع البنك cbk.com، وسوف يقوم البنك بالتواصل معهم وإخطارهم بموعد وتوقيت زيارة المكتبة أو بإمكانهم الاتصال على خدمة العملاء 1888225.

ومن المعروف أن حسابي الأول هو حساب توفير مصمم خصيصا للأطفال حتى 14 سنة، ويعد هذا الحساب هو الطريقة المثلى للآباء والأمهات الذين يرغبون في تأمين مستقبل أفضل لأبنائهم وتوفير الأموال لهم في مراحلهم العمرية المبكرة.