2.3 % نمو سنوي في حيازة الكويت من السندات و1% زيادة مقارنة بأبريل الماضي

السعودية تواصل الصدارة العربية وترفع حيازتها إلى 134 مليار دولار محمود صبحي

عاودت الكويت شراء سندات الخزانة الأميركية في شهر مايو لتزيد اجمالي ما تقتنيه من سندات الى 31.6 مليار دولار بنهاية الشهر بزيادة 300 مليون دولار مقارنة بـ 31.3 مليار دولار بزيادة شهرية 1% مقارنة بنهاية ابريل ونمو سنوي 2.3% بزيادة 700 مليون دولار مقارنة بما قيمته 30.9 مليار دولار بنهاية مايو من العام الماضي وذلك بحسب احد بيانات اصدرتها ادارة الخزانة الأميركية.

كانت الكويت قد سجلت أول عملية بيع في 2017 خلال شهر ابريل الماضي عندما باعت 900 مليون دولار من اجمالي مقتنياتها من السندات الأميركية.

ومنذ بداية العام الحالي تكون الكويت قد زادت من قيمة ما تملكه من سندات الخزانة الأميركية بنسبة 10% بزيادة بلغت قيمتها 2.9 مليار دولار مقارنة بـ 28.7 مليار دولار قيمة ما تقتنيه من سندات بنهاية ديسمبر 2016.

ويتوزع إجمالي السندات التي تمتلكها الكويت بنهاية مايو على 3.4 مليارات دولار سندات قصيرة الأجل، ونحو 28.2 مليار دولار سندات خزانة طويلة الأجل لتتوزع الزيادة البالغة 300 مليون دولار مقارنة بنهاية ابريل بين السندات طويلة وقصيرة الاجل.

تمثل السندات الأميركية قرابة 5.2% من اجمالي الأصول الخارجية للكويت والتي تصل الى 612 مليار دولار بحسب ما ذكره التقرير الشهري لوزير المالية سابقا والتي يديرها صندوق الثروة السيادي.

يشهد العائد على سندات الخزانة الأميركية زيادة ملحوظة حيث وصل العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عام واحد الى 1.16% بنهاية مايو الماضي مقارنة بـ 1.07% بنهاية ابريل لتزيد الى 1.19% بتعاملات أول أمس بحسب بيانات ادارة الخزانة الأميركية.

وتباين العائد على سندات الخزانة الأميركية طويلة الاجل، حيث وصل العائد على سندات اجل 5 سنوات بنهاية مايو الماضي الى 1.76% مقارنة بنهاية ابريل، حيث وصلت الى 1.84% منخفضة بشكل طفيف لتعاود الزيادة أول من امس لتصل الى 1.82%.

تحتل السعودية صدارة الدول العربية التي من حيث قيمة حيازة سندات الخزانة الأميركية والتي وصلت الى 134 مليار دولار بنهاية مايو الماضي بزيادة 7.2 مليارات دولار مقارنة بحيازتها البالغة 126.8 مليار دولار نهاية ابريل الماضي تليها الامارات في المركز الثاني بحيازة بلغت 60.5 مليار دولار.

وعالميا تتصدر اليابان قائمة الدول التي تحوز سندات خزانة أميركية بقيمة 1.11 تريليون دولار تليها الصين بقيمة 1.10 تريليون دولار فيما تحتل كل من ايرلندا والبرازيل المركزين الثالث والرابع عالميا بحيازات تصل قيمتها الى 295.8 مليار دولار و269.7 مليار دولار على التوالي.

وبالنظر لأكبر صناديق الثروة السيادية حول العالم فقد خفض صندوق الثروة النرويجي حيازته من السندات الأميركية لتصل الى 48.3 مليار دولار بنهاية مايو بانخفاض بلغت قيمته 2.9 مليار دولار مقارنة بحيازته نهاية ابريل البالغة 51.4 مليار دولار.

ويذكر ان الكويت قامت خلال منتصف مارس الماضي ببيع سندات في الأسواق الدولية بقيمة 8 مليارات دولار وبفائدة 2.88% لشريحة بقيمة 3.5 مليارات دولار تستحق في 2022، وشريحة أخرى بقيمة 4.5 مليارات دولار بفائدة 3.61% وتستحق في 2027.

ووفقا لتصريحات للعضو المنتدب السابق للهيئة العامة للاستثمار الصندوق السيادي للبلاد يبلغ حجم استثمارات الكويت في أسواق السندات الدولية بين 100 و150 مليار دولار.

وبدأت الكويت الظهور بقائمة الدول التي تقتني سندات خزانة أميركية في العام 2012 حيث لم تكن متواجدة من قبل ذلك التاريخ في قائمة الدول الاكثر حيازة لسندات الخزانة الأميركية.

وبلغت اكبر مستويات حيازة كويتية للسندات الكويتية في ابريل 2014 عندما وصلت قيمة حيازة السندات الأميركية لدى الكويت الى 39.3 مليار دولار فيما بلغت ادنى المستويات بقيمة 23.3 مليار دولار في مطلع الاعلان عن قيمة استحواذاتها في يناير 2012 دون تراجع عن مستوى الانطلاق وعلى مدار اكثر من 5 سنوات.