أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر مصرفية ان بنوكاً محلية طبقت بعض التعديلات على شروط الاقتراض للمواطنين المتقاعدين، حيث اتجهت البنوك الى رفع الحد الأعلى لعمر المقترض الى 70 عاما عند استحاق اخر قسط في القرض وذلك بدلا من 65 عاما.

وقالت المصادر ان رفع عمر المقترض يشمل القروض الاستهلاكية والمقسطة وبنسبة قسط لا تتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري للعاملين و30% للمتقاعدين، وذلك وفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في ذلك الشأن.

وفي سؤال حول الحد الأقصى لسداد القرض الاستهلاكي قالت المصادر انها لم تتغير حيث تم تحديدها من قبل «المركزي» عند 5 سنوات ويجوز تمديدها سنة أخرى كحد أقصى في حال التعثر في السداد، أما بالنسبة للقروض المقسطة يتم سدادها على 15 سنة ويجوز تمديدها 3 سنوات كحد أقصى في حال التعثر في السداد.

وسيسهم التعديل بالحد الاقصى لعمر المقترض في إحداث زيادة في القروض الاستهلاكية ورفع المنافسة اكثر بين البنوك على العملاء.

من جهة ثانية، قالت مصادر مطلعة ان تلك التغييرات يتحكم فيها كل بنك محلي على حدة، مشيرة الى ان «المركزي» يحدد السياسة الائتمانية بشكل عام دون الدخول في تفاصيل الامور مثل عمر المقترض او جنسيته.