أكدت شركة الصناعات الوطنية القابضة أنه لا جديد حتى الان فيما يخص بيع حصتها في شركة كيه إلكتريك المحدودة في باكستان نافية الأخبار التي تم تداولها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بتوقيع عقد يلزم الشركة بالتخارج من حصتها بأسهم الشركة.

وقالت الشركة في بيان للبورصة أمس إنه لا يوجد أي تأكيد او معلومات من أطراف الصفقة بشأن عملية البيع منذ آخر إفصاح للشركة في اكتوبر من العام الماضي والذي اشارت فيه الى توقيعها عن طريق إحدى الشركات المملوكة لها، اتفاقا مشروطا مع شركائها لبيع حصتها البالغة 10.45% في شركة «كيه إلكتريك» وذلك بعدما تلقت عرضا من شركة شنغهاي إلكتريك باور كومباني ليمتد، لشراء 66.4% من أسهم الشركة.