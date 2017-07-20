قال رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الكويتي علي الموسى: إن البنك يسعى لبناء قاعدة المخصصات لعدد من الأمور، منها الانكشاف على العقارات واستحواذ البنك على مجموعة من العقارات التي تمت نتيجة تسوبات، مما يحتم على البنك التخلص منها.

وأضاف الموسى في مقابلة مع قناة العربية أمس، أن البنك يتحوط من قضية «أسهم بوبيان» خاصة بعد صدور حكم قضائي لصالح شركة دار الاستثمار، مشيرا الى انه يتمنى الفوز بالقضية.

وكانت محكمة الاستئاف قد قضت برفض الدعوى المرفوعة من البنك التجاري الكويتي حول الأسهم المتنازع عليها في بنك بوبيان مع الشركات التابعة لـ «الدار للاستثمار».

ويختص موضوع الدعوى بتقدم التجاري بطلب لوقف تنفيذ حكم يقضي بأحقية دار الاستثمار في الحصة المتنازع عليها مع البنك التجاري في بنك بوبيان والبالغة نحو 19.5‏%.

نتائج البنك

وفيما يخص نتائج البنك التجاري بالنصف الاول من 2017، أوضح أن النتائج الفصلية جاءت بتراجع الأرباح الصافية، إلا أن معدل القروض غير المنتظمة «مقياس جودة الأصول» مازالت دون 0.5%، وتبلغ تغطيتها 1207%.

وتراجعت أرباح البنك بـ 68% في الربع الثاني من العام مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، لتبلغ 1.2 مليون دينار، وجاءت الأرباح أدنى من متوسط التوقعات البالغة 8.9 ملايين دينار، وأرجع الموسى ذلك إلى زيادة مخصصات هبوط القيمة والمخصصات الأخرى، بالإضافة إلى انخفاض أرباح التعاملات بالعملات الأجنبية.

وأشار إلى أن البنك تمكن من تحقيق أرقام قياسية في توزيع الأرباح في العام الماضي، وأن ما يقوم به الآن هو مراكمة أنواع كثيرة من الاحتياطيات حتى يكون بمأمن من استيعاب أي صدمة في المستقبل.