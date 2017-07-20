«بيتك» يتمتع بقاعدة عملاء هي الأكبر على مستوى السوق المصرفي

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» مازن الناهض، ان ثلث صافي ارباح «بيتك» التي بلغت عن النصف الأول من العام الحالي 81.6 مليون دينار بنسبة نمو 15.2%، جاءت من مساهمات الكيانات التابعة الخارجية.

وأضاف الناهض خلال لقائه مع تلفزيون CNBC العربية ان محفظة التمويل حققت نموا بلغت نسبته 9% لتصل إلى 8.9 مليارات دينار، لافتا الى ان النمو في محفظة تمويل الشركات ارتفع 28% وذلك نتيجة مشاركة البنك في تمويل مشروعات نفطية وتنموية ضخمة في الكويت.

وقال: ان حجم الإصدارات السيادية من الصكوك التي ساهم بترتيبها «بيتك» حول العالم خلال عام 2016 بلغت 1.6 مليار دولار. وبلغت الإصدارات السيادية في منتصف 2017 مليار دولار، معظمها لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي، متوقعا 500 الى 600 مليون دولار اضافية حجم مساهمات «بيتك» في الصكوك، قابلة للزيادة في حال وجود طلب من جهة سيادية ما.

وأشار الى ان وزارة المالية أصدرت سندات قيمتها 8 مليارات دولار: 3.5 مليارات دولار لأجل 5 سنوات و4.5 مليارات دولار لأجل 10 سنوات، لافتا الى ان الاصدار شهد مشاركة واسعة من بنوك عالمية وبعض البنوك المحلية التقليدية، لافتا الى ان تصنيف هذه السندات يرتبط بالتصنيف الائتماني للكويت، مؤكدا استعداد «بيتك» بتقديم خبراته والدعم اللازم لوزارة المالية لإدارة الدين العام عن طريق منتج الصكوك.

وعن نقاط قوة البنك، قال الناهض ان «بيتك» يتمتع بقاعدة عملاء هي الاكبر على مستوى السوق المصرفي، كما يتميز بتقديمه باقة متنوعة وشاملة من المنتجات المصرفية والخدمات الاكثر تطورا بالاضافة الى تنوع قنوات التواصل مع العميل، مشيرا الى ان «بيتك» قطع اشواطا كبيرة في تحسين جودة الأصول، وتخفيض المصاريف، والتركيز على العمل المصرفي الاساسي لتحقيق استدامة في الارباح.

وأشار الى ان البنك اصبح رائدا في تقديم الخدمات المصرفية المتقدمة والمتوافقة مع اعلى المعايير التكنولوجية، مؤكدا الحرص على تبني آخر التطورات التكنولوجية في العمل المصرفي، حيث اطلق «بيتك» العديد من الخدمات الالكترونية العصرية ومنها أجهزة «XTM» التفاعلية ذاتية الخدمة، واطلق للمرة الاولى في الكويت، خدمة Visa Checkout لتسهيل عملية الشراء عبر الانترنت بسرعة وأمان.

كما أطلق 4 خدمات مبتكرة في مجال الحسابات المصرفية وخدمات مركز الاتصال، وغيرها من الخدمات الاخرى، مؤكدا مواصلة الجهود الابتكارية لتعزيز الخدمات المصرفية وتلبية تطلعات العملاء.