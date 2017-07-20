زينل: مليارا دولار حجم الأموال المدارة للمجموعة وللغير

المجموعة تتهيأ لزيادة وتنويع أنشطتها خلال الفترة المقبلة يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة مجموعة ارزان المالية للتمويل والاستثمار جاسم زينل ان المجموعة تدير اموالا لها وللغير تصل قيمتها إلى ملياري دولار تقريبا، وتسعى إلى زيادة عدد المستثمرين وقيمة الأصول المدارة، حيث ان المجموعة لديها 20 شركة تابعة متنوعة الأنشطة، كما انها متواجدة في بريطانيا وألمانيا والنرويج وأميركا وهولندا ولبنان ومصر والإمارات، كما استطاعت المجموعة ان تحقق نتائج ايجابية خلال عام 2016، وتمثلت في تحسين مؤشرات أدائه الرئيسية وتمت اعادة هيكلة بعض الانشطة وتحسين بيئة العمل وتهيئة المجموعة لزيادة وتنويع انشطتها في الفترة المقبلة.

وأوضح زينل في كلمته لمساهمي الجمعية العمومية العادية المنعقدة امس بنسبة حضور 81% ان المجموعة استطاعت تحقيق ايرادات تشغيلية قدرها 9.8 ملايين دينار عن 2016 مقارنة مع العام الماضي والتي بلغت 8.2 ملايين دينار، كما حققت المجموعة صافي أرباح 671 ألف دينار مقارنة بخسائر 6.9 ملايين دينار في نهاية 2015.

وأضاف زينل ان شركات المجموعة وفي مقدمتها «ارزان ثروات» استطاعت خلال 2016 الاستحواذ على اصول مميزة في المملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة الأميركية، وكل هذه الاصول هي من ضمن استراتيجية الشركة التي تركز على الصفقات المدرة التي تحقق دخلا شهريا آمنا وثابتا ضمن اسواق ناضجة، كما نسعى للتخارج من بعض الصفقات لتزويد عملائنا بالعوائد الكاملة لرؤوس اموالهم بحسب توقعاتهم.

اما بالنسبة لشركة ارزان لإدارة الأصول فقال انه في عام 2016 قامت بتطوير محافظها الاستثمارية لتكون متنوعة وتجنب المخاطر والتركيز على الأسهم القيادية.

من جهة اخرى، قال المدير التنفيذي للمجموعة طلال البحر في كلمته بالتقرير السنوي ان الادارة تراقب شركة ارزان لإدارة الوساطة المالية التابعة والمتمثلة بشركة مجموعة هيرمس ايفا الكويت وشركة ايفا للسمسرة في الأوراق المالية المصرية وشركة الاستشارات المالية الدولية في الاردن، حيث نفذت الإدارة استراتيجيتها لإعادة هيكلة رؤوس الاموال لشركات الوساطة التابعة لها خصوصا في مصر وتتمسك الادارة بنظرتها الإيجابية لمصر لعدد من المزايا، و«ايفا للسمسرة» في الاوراق المالية في مصر هي المفتاح والعنصر الرئيسي في محافظنا من حيث العائد الفعلي، حيث تجاوزت النتائج الفعلية الارقام التقديرية لعام 2016 بنسبة 30% وتركز الادارة حاليا في خططها لتوسيع قاعدة عملائها من المؤسسات.

من جهته، قال الشريك حسن جاسم زينل في كلمته بالتقرير ان من ضمن شركات المجموعة ارزان للائتمان والتحصيل حيث تركز في انشطتها على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة تطبيقا لاستراتيجية المجموعة الجديدة ورؤيتها لسوق التمويل في المرحلة الحالية في ظل الاوضاع الاقتصادية المتقلبة، فقد اصبحت المجموعة اكثر تحفظا في تمويل الافراد لغرض شراء السلع الاستهلاكية والمركبات، واستطاعت الشركة الحصول على عقود خدمات التحصيل.

وتحدث زينل عن شركة ارزان فينشر كابيتال حيث تواصل عملها بنجاح وذلك عن طريق الاستثمار في 8 مشاريع بدءا من الكويت ودبي وسان فرانسيسكو (الولايات المتحدة الأميركية)، تورنتو (كندا) ولندن.

وقامت الشركة بتقييم ودراسة ما يقارب 300 شركة في 2016 مقارنة 253 شركة في عام 2015، كما ان احدى شركاتها (كريم) لخدمات الاجرة والمواصلات تحت الطلب حققت نجاحا كبيرا فاق التوقعات بتقييم حالي يصل إلى 1 مليار دولار.

ووافقت الجمعية العمومية العادية على كل بنود جدول الأعمال المكونة من 16 بندا كان اهمها عدم توزيع ارباح عن السنة المالية 2016 وعلى الاحتياطي القانوني بنسبة 10% بمبلغ 69 ألف دينار.

وانتخبت الجمعية مجلس ادارة جديدا للسنوات الثلاث القادمة وهم وفاء القطامي وجاسم زينل وإبراهيم الذربان وعماد العيسى ورامي عبدالله وعمار حاجيه وعبدالحميد محرز وليلى الإبراهيم وصالح صالح السلمي.