قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن تراجع أسعار النفط مرة أخرى وعلى التوالي لم يكن بالحسبان، إذ تراجع مزيج برنت هذه المرة إلى أقل مستوياته منذ 10 أشهر ليبلغ 44.8 دولارا للبرميل في الواحد والعشرين من يونيو، حيث بلغ التراجع في أسعار النفط 7% منذ أن وافقت الدول من أوپيك وخارجها على تمديد خفض الانتاج تسعة أشهر.

وأنهى مزيجي برنت وغرب تكساس المتوسط شهر يونيو عند 47.9 دولارا للبرميل و46.0 دولارا للبرميل على التوالي. وبالفعل، فقد سجل مزيج برنت أسوأ مستوياته خلال النصف الأول من هذا العام وذلك منذ العام 1998.

جدير بالذكر أن انتاج أوپيك قد اتخذ منحى خاطئا وبعيدا عن هدف الانتاج البالغ 31.75 مليون برميل يوميا، إذ تشير مصادر أوپيك الثانوية إلى أن إجمالي الانتاج للمنظمة قد عاود ارتفاعه إلى مستوى 32 مليون برميل يوميا في مايو ليصل إلى 32.14 مليون برميل يوميا وذلك نتيجة ارتفاع الانتاج في نيجيريا وليبيا اللتين لا تخضعان لاتفاقية الخفض في نوفمبر.

إلا أن نسبة الإلتزام بالخفض أيضا قد تراجعت قليلا في مايو من 107% لتصل إلى 105% خلال شهر أبريل نتيجة ارتفاع الانتاج في العراق وإيران والجزائر.

ويبدو أن الأسواق قد دخلت فعلا في حالة خيم عليها السكون وغيب عنها الانتعاش وذلك بالرغم من الارتفاع المتواصل الذي حققته الأسواق لثمانية أيام متواصلة بحلول نهاية يونيو ومطلع يوليو والذي قد ساهم في دعم مزيج برنت قليلا. ويعد النفط الصخري الاميركي هو السبب الأول وراء هذا التراجع.

ولا يبدو أن حالة الجزع التي خيمت على الأسواق بالأمر المفاجئ. وقد تزايدت المطالبات بتحرك أوپيك بهذا الشأن وقيامها بخفض أكبر للانتاج من أجل الإسراع بوتيرة تراجع المخزون.

ويبدو أن هذه خطوة محتملة وليست بعيدة باعتبار أن أوپيك قد قامت مسبقا (ولاسيما في أواخر العام 2008) بالعديد من عمليات الخفض معا.

تراجع المخزون قد يتسارع في النصف الثاني من العام 2017 والتوازن المرغوب تحقيقه من قبل أوپيك أهم ملامح العام 2018

وتوقع التقرير أن يبلغ التراجع المتراكم في المخزون 240 مليون برميل بحلول نهاية الربع الرابع من العام 2017 ما قد يؤدي إلى تراجع مخزون دول منظمة التعاون الاقتصادي إلى 2.8 مليار برميل ليصبح قريبا من هدف انتاج أوپيك لمتوسط الخمس سنوات (2.75 مليار برميل). جميع تلك التطورات تؤكد أن عام 2018 سيكون عاما مفصليا لأسواق النفط.