قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق أمس ان مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة تعمل على رفع الطاقة الانتاجية للغاز الحر الى 510 ملايين قدم مكعبة و200 ألف برميل من النفط الخفيف يوميا بحلول ديسمبر المقبل.

وأضاف المرزوق في تصريح صحافي ان رفع الطاقة الانتاجية سيتم من خلال انشاء 3 وحدات للانتاج المبكر بطاقة انتاجية 100 مليون قدم مكعبة من الغاز و40 ألف برميل من النفط الخفيف لكل منها، متوقعا تدشين الوحدة الاولى في سبتمبر المقبل تليها الوحدتان الثانية والثالثة في أكتوبر وديسمبر المقبلين.

وأشاد بدور مجموعة تطوير الغاز التابعة لشركة نفط الكويت التي تعمل على تطوير حقول الغاز بهدف سد حاجة الدولة من الغاز الطبيعي في ضوء تزايد الطلب على الغاز في فصول الصيف الحارة للايفاء بمتطلبات محطات توليد الطاقة التابعة لوزارة الكهرباء والماء.

وذكر ان شركة نفط الكويت تعكف حاليا على دراسة إمكانية زيادة الطاقة الانتاجية عن طريق إضافة وحدات اخرى قبل عام 2020 مؤكدا انها تسير بخطى ثابتة لتحقيق استراتيجيتها النابعة من استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية الهادفة لرفع الطاقة الانتاجية للغاز الطبيعي على المديين القريب والبعيد.

وبين ان «نفط الكويت» بصدد طرح مناقصة منشأه الغاز الجوراسي بطاقة انتاجية تبلغ 500 ألف قدم مكعبة من الغاز الحر و200 ألف برميل من النفط الخفيف ضمن الخطط الاستراتيجية المستقبلية.

وأعرب عن «تطلع الكويت لتطوير حقل الدرة لزيادة طاقتها الانتاجية من الغاز بالتعاون مع السعودية في ظل العلاقات التاريخية والاخوية التي تربط البلدين».