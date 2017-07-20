قال مصدر روسي بقطاع الطاقة أمس إن روسيا مستعدة لمواصلة العمل مع «أوپيك» للمساعدة في استعادة أسواق النفط لتوازنها، مضيفا أن موسكو ترحب بالنهج المرن الذي تتبعه السعودية، أكبر منتجي المنظمة، لاستيعاب ارتفاع الإنتاج من نيجيريا وليبيا.

وقال المصدر المقرب من الوفد الروسي المعني بالتفاوض مع أوپيك «نرحب بالنهج البناء والمرونة التي يتحلى بها شركاؤنا في مواجهة التحديات التي تظهر في الطريق صوب تحقيق التوازن بالسوق».

وتابع: «روسيا نفسها ملتزمة تماما بروح المبادرة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار بأسواق الخام العالمية وستواصل العمل مع الدول الأخرى لتحقيق هذا الهدف».