حام الدولار الأميركي بالقرب من أدنى مستوى له في 10 أشهر مقابل سلة عملات خلال تعاملات أمس، وذلك قبل اجتماعات مهمة لبنوك مركزية.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان اجتماعات في الأسبوع الحالي ويعتقد مراقبو السوق أن ارتفاع اليورو والين في الآونة الأخيرة قد يؤدي إلى تبني البنكين نبرة أكثر ميلا للتيسير، ما يدفع الدولار للصعود.

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات رئيسية 0.1% إلى 94.74 بعد انخفاضه إلى 94.476 أمس الثلاثاء، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2016.

وانخفض اليورو 0.2% إلى 1.1534 دولار بعدما صعد إلى 1.1583 دولار الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2016.

وانخفض الجنيه الاسترليني صوب 1.30 دولار ليواصل الانخفاضات التي سجلها في الجلسة السابقة بعد بيانات ضعيفة عن التضخم بددت التوقعات بأن بنك انجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة هذا العام.

وارتفع الاسترليني فوق 1.31 دولار إلى أعلى مستوى في 10 أشهر في وقت سابق هذا الأسبوع مع تراجع الدولار على نطاق واسع.