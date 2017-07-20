انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات أمس مع تعافي الدولار قليلا بعد هبوطه لأدنى مستوى في عدة شهور رغم استمرار الضغوط على العملة الأميركية بعد انحسار توقعات تشديد السياسة النقدية بالولايات المتحدة في العام الحالي والتوتر السياسي في واشنطن.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1240.11 دولارا للأوقية (الأونصة). وكان المعدن النفيس صعد إلى أعلى مستوى منذ 30 يونيو في الجلسة السابقة عند 1244.56 دولارا للأوقية. ونزل الذهب في العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس آب 0.2% إلى 1239.50 دولارا للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.1% إلى 16.24 دولارا للأوقية بعدما لامست أعلى مستوى في نحو أسبوعين في الجلسة السابقة.

ونزل البلاتين 0.4% إلى 918.45 دولارا للأوقية.