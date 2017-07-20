استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي، اليوم الخميس، عند مستوى 0.302 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.348 دينار مقارنة بأسعار صرف أمس الأربعاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند مستوى 0.394 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.316 دينار بينما بقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع الدولار مقابل سلة من العملات العالمية خلال تداولات أمس مدعوما ببيانات الإسكان المتفائلة مما يشير إلى حدوث تحول إيجابي في وتيرة بناء المنازل الأمريكية.