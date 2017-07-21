يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة شركة الخليجية المغاربية القابضة طلال جاسم الخرافي ان الشركة عملت على تطبيق استراتيجيتها والمتمثلة في إعادة هيكلة استثماراتها ومحاولة الاستفادة من مواردها المتاحة لتحقيق أفضل عوائد رأس المال.

وأوضح الخرافي بكلمته في التقرير المالي السنوي لانعقاد الجمعية العمومية (المؤجلة) أن سعي مجلس الإدارة أثمر تحقيق نمو في الايرادات التشغيلية للشركة بنسبة 20.4% لتبلغ 561 ألف دينار مقارنة مع 466 في عام 2015، الا انه السوق العقاري الكويتي شهد تراجعا ملحوظا والذي بدوره اثر على قيمة عقارات الشركة الاستثمارية في الكويت ليتم تسجيل انخفاض في القيمة العادلة لها بنسبة 8.5% اي ما يعادل انخفاض بـ 686 الف دينار، بالاضافة إلى ذلك تم تسجيل مخصصات وخسائر نتيجة الانخفاض في القيمة لعقارات الشركة في المغرب وليبيا كانت حصة الشركة منها 695 الف دينار، كما سجلت الشركة مخصصا اضافيا اختياريا بقيمة 367 الف دينار، مقابل استثمار الشركة في مشروع امبوريا في تركيا وذلك بسبب تأخر مطور المشروع في تنفيذ التزاماته، وبذلك فقد بلغت خسارة الشركة الخاصة بمالكي الشركة الأم 1.6 مليون دينار بواقع 11.26 فلسا للسهم، وقد بلغ اجمالي الأصول 21.9 مليون دينار وإجمالي حقوق المساهمين 17.9 مليون دينار حيث ان حقوق المساهمين الخاصة بمالكي الشركة الأم بلغت 13.5 مليون دينار اي بما يعادل قيمة دفترية تبلغ 93 فلسا للسهم.

واشار الخرافي إلى ان من اهم الاعمال التي تمت في 2016 كان التخارج الكلي من الاستثمار في شركة بيان القابضة والذي يعتبر احد الاستثمارات العالقة للشركة نظرا للخسائر الرأسمالية التي تم تكبدتها منه دون اي توزيع ارباح سنوية، وقد تم تحقيق ربح بلغ 82 ألف دينار نتيجة هذا التخارج، حيث كان هذا التخارج مقابل زيادة حصة الشركة في شركة رواج القابضة لتصبح 24% ليتم تصنيفها كشركة زميلة، ومن المتوقع البدء بتحقيق ارباح سنوية من هذا الاستثمار لتنعكس على بيان الدخل للشركة الخليجية المغاربية القابضة.

أما على صعيد مشاريع الشركة المباشرة، فقد قاربت الشركة من اتمام مشروعها الثاني في السعودية وهو عبارة عن تطوير مجموعة فلل سكنية في الرياض، وفيما يخص مشروع امبوريا في إسطنبول الذي استثمرت في الشركة خلال عام 2014 والمحدد التخارج في عام 2017 وعلى الرغم من تأخر مطور المشروع بتنفيذ التزاماته تجاه الشركة إلا انه من المتوقع التوصل إلى تسوية مع مطور المشروع من شأنها تخارج الشركة من هذا الاستثمار خلال عام 2017.

كما تعمل الشركة على التخارج من مشروع جنزور العقاري في ليبيا، بالسعي لبيع الأرض بسعر مناسب على الرغم من صعوبة الاوضاع السياسية والاقتصادية في ليبيا بشكل عام، اما فيما يخص مشروع كازابلانكا في سورية، فقد حرصت الشركة على اخذ الاحتياطات اللازمة لضمان حقوق المساهمين إلى ان تتحسن الاوضاع الامنية، مع متابعة التطورات والاحداث في سورية على امل ان يكون هناك حل قريب للأزمة السياسية الحالية لإتاحة التخارج من الاستثمار في اقرب فرصة ممكنة.

وذكر الخرافي عن مشروع دريم العقاري في المغرب، ان الشركة تبحث عن حلول لإيجاد مطورين او مشترين لأرض المشروع حيث تم التواصل مع ابرز الشركات الاستشارية العقارية في منطقة الشرق الاوسط بغرض ايجاد مستثمرين مهتمين، وعلى نحو متواز يتم العمل على ايجاد فرص بديلة للتخارج عن طريق بيع ارض المشروع او التطوير خصوصا بعد اعلان البنك المركزي المغربي عن البدء في الترخيص للبنوك لتقديم خدمات التمويل الاسلامي والذي من المتوقع أن يبدأ في النصف الثاني من عام 2017.

وقد وافقت عمومية الشركة المؤجلة برئاسة وحضور الرئيس التنفيذي عبدالعزيز الفيلكاوي على جميع بنود جدول اعمال الجمعية العمومية العادية المكونة من 15 بندا كان أهمها عدم توزيع اي ارباح لمساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2016، وانتخاب علي الخميس عضوا مكملا لمجلس الادارة، كما تم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لوقت لاحق.