أعلن منتجع «مازاغان» السياحي في المغرب عن افتتاح أكاديمية غولف متخصصة، وذلك إرضاء لعشاق اللعبة من الهواة والمحترفين.

وتقع الأكاديمية الجديدة في أكثر منتجعات الغولف فخامة في القارة الأفريقية، حيث يقدم منتجع «مازاغان» السياحي مجموعة من العروض المتنوعة بما فيها تدريبات جماعية وفردية، ومدارس لتعليم الغولف للناشئين بأعمار من 6 وحتى 17 عاما، ومعسكرات صيفية وغيرها من النشاطات المختلفة.



كما يقدم المنتجع منصة متخصصة تساعد لاعبي الغولف على تحسين معارفهم باللعبة وقواعدها وأصولها، وتتضمن التدريبات المختارة مجموعة من النشاطات والألعاب والتحديات الممتعة والتعليمية في آن واحد.

وقالت مديرة قسم التواصل والعلاقات العامة في منتجع مازاغان السياحي خديجة الادريسي: «توفر أكاديمية الغولف في منتجع «مازاغان» السياحي بيئة تعلم مثالية للاعبي الغولف المبتدئين واللاعبين الأكثر خبرة كذلك.



حيث توفر الأكاديمية دروسا فردية مخصصة، إضافة لدورات تستمر أسبوعا، وذلك للاعبي الغولف من جميع المستويات.



وتمتلك الأكاديمية العديد من الأدوات التي تساعد في تعليم مهارات اللعبة، كما تتواجد تجهيزات تسجيل وفيديو تساعد اللاعبين على تحليل أدائهم ورفع مستواهم أثناء اللعب».



وتعتبر أكاديمية «مازاغان» للغولف هي أكثر أكاديميات الغولف امتلاكا لأحدث التقنيات والتجهيزات في افريقيا.



ويمكن للمتدربين في الأكاديمية أن يستطيعوا اللعب على مضمار الغولف بشكل سريع، وتوفر الأكاديمية للاعبين إمكانية تحليل حركة كرات الغولف بأدق التفاصيل، وهو الأمر الذي يدعم الحصص التدريبات.



وتوجد في أكاديمية «مازاغان» للغولف مجموعة من التجهيزات الأكثر تطورا والتي توفر جميع احتياجات لاعبي الغولف من جميع الأعمار والمستويات.

وتحتوي أكاديمية «مازاغان» للغولف على مضمار غولف عالمي، يمكن من خلاله الاستمتاع بسحر وجمال المنطقة، حيث صمم المضمار النجم العالمي «جاري بلاير».



وتتبنى الأكاديمية فلسفة مبسطة تعتمد على خلق أجواء احترافية وتنافسية ممتعة، وتسعى لتقديم خدماتها للاعبي الغولف من المحترفين والمبتدئين على حد سواء.



وكل حفرة في مضمار الغولف في منتجع «مازاغان» تمثل تحديا قائما بذاته يعتمد على المتعة والإثارة.

وتابعت الإدريسي بالقول: «تعتبر أكاديمية «مازاغان للغولف» مثاليا لمن يريد تعلم اللعبة ومهاراتها، أو التواجد في أجواء اجتماعية مميزة، حيث تقدم الأكاديمية تجربة ثرية وغنية لكل لاعب غولف سواء كان هاويا أو محترفا، حيث تناسب التحديات الجميع».



ويأتي افتتاح هذه الأكاديمية ليضيف بعدا جديدا لأجواء الترفيه في منتجع «مازاغان» السياحي، حيث يمكن قضاء أمتع الأوقات في المنتجع، لاستكشاف روعة المغرب، أو ممارسة تحديات رياضية، أو الابتعاد عن ضغوط الحياة اليومية، ليكون منتجع «مازاغان» السياحي الوجهة الأولى والرائدة دوما.