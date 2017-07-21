حام اليورو دون أعلى مستوى في 14 شهرا خلال تعاملات أمس قبل قرار من البنك المركزي الأوروبي بخصوص سياسته النقدية قد يرسي أساس تحول في السياسة في وقت لاحق هذا العام.

لكن مع ارتفاع العملة الأوروبية الموحدة 3% خلال الشهر الماضي وزيادة العائد على السندات الألمانية في الأسابيع الأخيرة لن يحبذ صناع القرار إرسال إشارات على تشديد السياسة النقدية قد تنذر بعرقلة انتعاش اقتصادي واسع النطاق بينما لايزال التضخم منخفضا.

وجرى تداول اليورو مقابل 1.15135 دولار متراجعا قليلا عن 1.1583 دولار الذي سجله الثلاثاء وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2016 لكنه لايزال متشبثا بمكاسبه البالغة 3% التي حققها منذ كلمة رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي في البرتغال يوم 27 يونيو ليتماسك فوق مستوى 1.15 الذي تجاوزه الثلاثاء.

وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات 94.904 بزيادة 0.1% مبتعدا أكثر عن أدنى مستوى في 10 شهور عند 94.476.

وصعد الجنيه الاسترليني لأعلى من 1.30 دولار اليوم بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة لشهر يونيو التي جاءت أقوى قليلا من المتوقع مما هدأ مخاوف متنامية استمرت طوال الأسبوع الأخير بشأن وتيرة النمو الاقتصادي.