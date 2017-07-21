تحتفظ شركات تقنية بارزة في الولايات المتحدة بكمية ضخمة من السيولة النقدية، وتوجد غالبية هذه الأموال في الخارج بعيدا عن نظام الضرائب الأميركي، وزادت الشركات غير المالية سيولتها بنسبة 9.2% إلى 1.84 تريليون دولار في العام الماضي.

وفي تقرير نشرته «سي إن إن»، شكلت 5 شركات تقنية، هي «آبل» و«جوجل» و«مايكروسوفت» و«سيسكو» و«أوراكل»، حوالي ثلث إجمالي السيولة النقدية التي تحتفظ بها جميع الشركات.

وذكر التقرير ان «آبل» تحتفظ بنصيب الأسد في القائمة، حيث كان لديها سيولة نقدية قدرها 246.1 مليار دولار عام 2016 بفضل أرباحها القوية وتنفيذ القليل من أنشطة الاستحواذ.

وتكفي هذه الأموال لشراء ثلاث شركات بحجم «نتفليكس» كما تزيد على موازنة كل صناعة رئيسية في أميركا باستثناء التكنولوجيا والرعاية الصحية.



وقالت «موديز» إن ما يقرب من 1.3 تريليون دولار ـ 70% من إجمالي السيولة النقدية لدى الشركات غير المالية ـ يتم الاحتفاظ بها خارج الولايات المتحدة، وهو ما يعكس تداعيات سلبية للنظام الضريبي الأميركي.

وكانت إدارة ترامب قد اقترحت فرض ضريبة لمرة واحدة لتشجيع الشركات التي تحتفظ بسيولتها النقدية خارج البلاد على إعادتها للوطن، وتبرز هذه السيولة الضخمة التي تمتلكها تلك الشركات تعافيا كبيرا من الأزمة المالية العالمية والركود الكبير، ورغم ذلك لا تسهم هذه الأموال في استثمارات وزيادة الوظائف في أميركا.

وتترقب الشركات في أميركا مقترحات إدارة ترامب لإصلاح النظام الضريبي ومنح المزيد من الحوافز لزيادة الاستثمار وتوفير الوظائف وسط تشاؤم حيال اتفاق ترامب مع الكونغرس حول حزمة جاذبة.