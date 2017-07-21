البرنامج يتناول أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي

افتتح بنك الكويت الوطني الدورة الثانية من برنامجه السنوي للتدريب الصيفي للعام 2017 والمخصص لطلبة المدارس والكليات الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و21 عاما، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت ومدير عام مجموعة الخزانة سليمان المرزوق.

ويأتي تنظيم بنك الكويت الوطني لهذه المبادرة في إطار سعيه إلى الارتقاء بفئة الشباب والاستثمار بطاقاتهم الحيوية والعمل على تعزيز خبراتهم، ليصبحوا قادرين على تولي زمام المبادرة والقيادة في المستقبل، وذلك انطلاقا من التزامه بمسؤوليته الاجتماعية.

ويتضمن البرنامج جملة من مواد التدريب والدراسة تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير الإبداعي وسبل التعبير الذاتي الأمثل وأساليب التعامل مع العملاء، إضافة إلى مفهوم جودة الخدمة وتأهيل وتمكين الطلبة واتاحة المجال أمامهم للاستفادة من المواد التدريبية والأكاديمية المتطورة والحديثة التي يوفرها البرنامج.

وكانت الدورة الأولى للبرنامج قد بدأت في 2 يوليو وشهدت جولة تعريفية للطلبة شملت القاعة المصرفية إضافة إلى زيارة لإدارات البنك المختلفة ومتحفه حيث تعرفوا من خلال المعروضات وشاشات العرض المتطورة على تاريخ الكويت وأبرز المحطات التاريخية الهامة، بالإضافة إلى تفاصيل تأسيس بنك الكويت الوطني.

ويتألف برنامج التدريب الصيفي من أربع دورات، مدة كل واحدة أسبوعين.



وتتوزع هذه الدورات على حلقات تدريب نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يوميا، وتخللها جولات ميدانية للمشاركين لإتاحة المجال أمامهم للاطلاع عن كثب على عمل إدارات وفروع البنك.



ويذكر أن الدورة الثالثة تبدأ في 30 يوليو والأخيرة في 13 أغسطس ويختتم البرنامج دوراته التدريبية في 24 أغسطس 2017.

ويطلق بنك الكويت الوطني سنويا برامج تدريبية تستهدف الطلبة والخريجين وتوفر أعلى مستويات التدريب ومنها برنامج التدريب الصيفي للطلبة الجامعيين و«أكاديمية الوطني» المخصصة لحملة الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة التي اختيرت للعمل في البنك، الى جانب مئات البرامج التي تعدها مجموعة الموارد البشرية وبرامج التطوير المهني في مختلف مجموعات البنك واداراته.