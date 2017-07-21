فريق «بيتك» تلقى الطلبات وأجرى المقابلات وبدأ إجراءات التعيين عند توافق الشروط

تواجد بيت التمويل الكويتي «بيتك» في الملتقى الوظيفي في برنامج اعادة الهيكلة بهدف عرض فرص وظيفية من «بيتك» للباحثين عن عمل، وذلك من منطلق حرص البنك على توفير فرص وظيفية للمسجلين في البرنامج والباحثين عن عمل في القطاع الخاص.

وتضمن الملتقى عرضا تقديميا من «بيتك» ناقش خلاله الفرص الوظيفية المتاحة واهميتها في تطوير المهارات وصقلها.

وتواجد فريق متخصص من قسم التوظيف في ادارة الموارد البشرية في «بيتك» لتلقي طلبات التوظيف واجراء مقابلات عمل وبدء اجراءات التعيين عند توافق الشروط للمتقدمين، ومن ثم يتم تنظيم برامج متخصصة لتدريب هذه الكوادر على المنتجات والخدمات المصرفية ومهارات البيع والبرامج الشرعية ومهارات الاتصال مع العملاء والتعاون من خلال العمل كفريق واحد وغيرها من البرامج الاساسية للموظفين بما ينمي قدراتهم ويطور اداءهم لتقديم الخدمات للعملاء وفق اعلى معايير الجودة.

وجاءت مشاركة «بيتك» بملتقى التوظيف انطلاقا من حرصه على دعم الشباب الكويتي في سوق العمل والمشاركة الفعالة مع مؤسسات الدولة بما يساهم بتحقيق الاهداف الوطنية المشتركة في التنمية الاقتصادية وتوجيه الشباب الكويتي للعمل بالقطاع الخاص.

ويتميز «بيتك» بسجل حافل في ارشاد وتدريب وتوظيف العمالة الوطنية، وقد حصل على العديد من الجوائز في هذا المجال.

وأشاد برنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة بالشراكة التي تربط برنامج اعادة الهيكلة مع «بيتك» والقطاع الخاص بشكل عام بما يتماشى مع توجيهات الدولة التي ترمي الى تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين الخاص والحكومي بما يحقق الأهداف الوطنية في ايجاد فرص وظيفية للباحثين عن عمل وتحقيق التنمية الاقتصادية.