أعلن البنك الأهلي المتحد اليوم عن وجوده في مجمع الأفنيوز في الفترة من العشرين الى الثاني والعشرين من شهر يوليو الجاري من الساعة 10 صباحا وحتى 10 مساء، حيث سيقدم البنك من خلال جناح «الحصاد» العديد من المفاجآت المتميزة والمليئة بالمرح لزوار الأفنيوز.



ويسعى البنك الاهلي المتحد لنشر الفرحة بين جموع المتسوقين في مجمع الأفنيوز، وذلك في إطار باقة من المفاجآت والأنشطة المرتبطة بحساب الحصاد الإسلامي.



حيث ستتم دعوة زوار الأفنيوز للمشاركة في مسابقتين من الألعاب المسلية التي تم تصميمها خصيصا ليتكمن أكبر عدد منهم من المشاركة والحصول على الجوائز.

وتقوم المسابقة الأولى على قيام أحد زوار جناح حصاد بتخمين أربعة ارقام لفتح الولوج الى جهاز ايفون، وإذا نجح المتسابق في تخمين الرقم فسوف يحصل على ايفون 7 جديد.



أما المسابقة الثانية فإنها لعبة مسلية ترتبط بحساب الحصاد، حيث يقوم المشاركون بالإجابة عن أسئلة متعددة الاختيارات، وإذا كانت الإجابات صحيحة فسوف يحصل المتسابق على جوائز نقدية متميزة.

وبهذه المناسبة اعلن البنك الأهلي المتحد في بيان صحافي: «ان هذه المبادرة تأتي من منطلق حرص البنك على مكافأة عملائه أولا وتعزيز التواصل معهم وزيادة معلوماتهم حول مزايا حساب الحصاد الإسلامي، والذي يعد أول حساب الجوائز من نوعه في الكويت ويتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.



ويقدم الحساب أضخم برنامج للجوائز النقدية بقيمة اجمالية تصل الى 3.4 ملايين دينار كويتي سنويا، تتضمن 4 فرص ربع سنوية للفوز ضخمة بمبلغ 250 الف دينار، وهي جائزة «راتب مدى الحياة»، بالاضافة الى جوائز اسبوعية بقيمة 50 ألف دينار.



علما بأن كل عملاء حساب الحصاد في الكويت والبحرين مؤهلون للمشاركة في سحوبات الحصاد حسب الشروط والأحكام العامة.