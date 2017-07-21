السيارات ذات الجودة العالية بتكلفة مناسبة وطريقة سداد مريحة ومرنة

أطلق بنك وربة حلولا تمويلية لقطاع السيارات بالتعاون مع شركة «أعيان أوتو» وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال التأجير التشغيلي للسيارات في الكويت، تسمح للراغبين في اقتنـاء السيــارات للاستفادة القصوى منها، وتأتي هذه الحملة ضمن الحلول المصرفية الرائدة التي يطلقها بنك وربة والتي صممت لتناسب احتياجات عموم المجتمع الكويتي وتقدم فرصة رائعة لكل من يرغب في اقتناء أحدث السيارات سواء كانوا من عملاء بنك وربة أو غير عملائه بدون أي دفعة مالية أولية، مما يضفي مزيدا من السهولة والمرونة على الأفراد الراغبين باقتناء أحدث أنواع السيارات عن طريق أقساط شهرية مريحة ومرنة.

وتضم الحملة كلا من سيارة فورد اكسبلورر (موديل 2016) والتي يمكن الحصول عليها بسعر تنافسي وبخصم مميز في حال قرر العميل تمويلها عن طريق بنك وربة، بالإضافة الى سيارة كيا أوبتيما (موديل 2017) والتي يقدمها البنك من خلال خطة تمويلية تمتد على 3 سنوات يتمكن العميل من خلالها من تملك هذه السيارة بسعر الكاش، ويجدر بالذكر أن كلا من السيارتين لم يسبق استخدامهما من قبل.

وبهذه المناسبة، تحدث مساعد المزيد، مدير إدارة الفروع في بنك وربة، بأن هذه الحملة تأتي لإعطاء العملاء المزيد من الاختيارات عندما يتعلق الأمر باقتناء السيارات ذات الجودة العالية بتكلفة مناسبة وطريقة سداد مريحة ومرنة لا تضيف عبئا ماديا على العميل سواء من جهة الأفراد.

وأضاف: نسعى في بنك وربة لخلق حلول مصرفية وتمويلية متميزة من خلال التعاون مع أفضل الشركات لتقديم خدمات تكون بمنزلة قيمة مضافة للعملاء، ومن هنا أتت شراكتنا مع «أعيان أوتو» الرائدة بمنتج التأجير التشغيلي في السوق الكويتي والذي تطرح من خلاله أحدث السيارات من الموديلات المرغوبة من قبل العملاء، سواء كانت سيارات أميركية أو يابانية أو كورية الصنع بما يتناسب مع كافة أذواق العملاء واحتياجاتهم على اختلافها.



حيث ننظر إلى شراكتنا مع أعيان أوتو على أنها شراكة استراتيجية طويلة المدى نظرا لتواجد أعيان القوي في سوق الإجارة التشغيلية وخدماتها المميزة التي تحقق رضا العملاء.

وللاستفادة من هذه الحملة، يمكن للراغبين زيارة أي فرع من فروع «أعيان أوتو» المنتشرة في الكويت: في منطقة الري، منطقة المهبولة، مجمع أسواق القرين، منطقتي الأحمدي والجهراء، للاطلاع على أحدث العروض والموديـلات المتوفــرة واختيار ما يناسبهم منها.