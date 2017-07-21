ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 30 سنتا ليبلغ مستوى 45.77 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، استقرت أسعار النفط خلال تداولات أمس لتحافظ على مكاسب الجلسة السابقة عندما دفع تراجع مخزونات الخام الأميركية السوق للارتفاع بينما قدم المحللون توقعات متباينة للمعروض قبيل اجتماع أوپيك المهم المقرر عقده الأسبوع المقبل، وفقا لـ «رويترز».
وسجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 49.67 دولارا للبرميل منخفضة 3 سنتات فحسب عن التسوية السابقة.
وتراجعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط سنتين عن الإغلاق السابق إلى 47.09 دولارا للبرميل.