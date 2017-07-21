قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال منح موافقة مبدئية لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود - الكويت لترخيص نشاط أمين حفظ.

وقالت الهيئة في بيان صحافي إن الموافقة تسري لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لاستكمال الإجراءات القانونية لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي بإضافة النشاط المطلوب للبنك ليكون ضمن الأغراض التي أسس من أجلها البنك أو لاستيفاء معايير محددة.

وأشار البيان إلى أنه يرخص للبنك بعد استكمال المتطلبات المشار إليها في كتاب الموافقة المبدئية الصادر عن الهيئة، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة، بعد أداء الرسم الواجب عند الترخيص.

وعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.