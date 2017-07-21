يوسف لازم

قال رئيس مجلس ادارة شركة خباري القابضة مساعد المخيطر ان الشركة ما زالت تبذل قصارى جهودها لسداد التزامها تجاه الغير وتعزيز قيمة اصول الشركة وتطويرها.

واكد المخيطر في كلمته بتقرير مجلس الادارة خلال الجمعية العمومية العامة العادية ان موجودات الشركة بلغت 122.9 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ 119.7 مليون دينار في 2015 في حين بلغت حقوق المساهمين 17.3 مليون دينار في 2016 مقارنة بـ 17.6 مليون دينار في 2015، حيث بلغت صافي الخسارة لسنة 2016 بمبلغ 306 الاف دينار وبلغت خسارة السهم للشركة الام 0.56 فلس.

واوضح المخيطر انه رغم الصعوبات المالية التي تمر بها الشركة والاجواء السلبية التي تحيط بالاقتصاد المحلي والعالمي فإن الشركة مازال لديها الامل في تحسن اوضاعها المالية.

واشار إلى أن الشركة لديها محفظة استثمارية قيمتها 6 ملايين دينار تضم اسهم لشركات دار الاستثمار 44 مليون سهم وشركة استحواذ 18 مليون سهم وشركة منازل 6 ملايين سهم واوكيانا 124 مليون سهم وشركة للتحصيلات 5 ملايين سهم.

ووافقت العمومية على كافة بنود جدول الاعمال المكونة من 13 بند كان اهمها اقتراح مجلس الادارة بعدم توزيع ارباح عن السنة المالية، وانتخاب عضو مكمل بدلا من العضو المستقيل، حيث تم ترشيح لؤي البدر ممثل شركة استحواذ العقارية خلفا لعضو مجلس الادارة الذي تقدم باستقالته، وتمت اعادة تعيين مراقب الحسابات واعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية.

نقاشات المساهمين

جرى خلال الجمعية العمومية لشركة خباري القابضة نقاشات حادة واستفسارات من المساهمين حول اصول الشركة ومحافظها الاستثمارية، حيث رد مساعد المخيطر على تلك الاستفسارات كالتالي:

- لدى الشركة برج في منطقة شرق باسم شركة دار الاسثتمار وحصلت خباري على حكم نهائي بان يكون البرج لها وستنتهي الشركة من عمليات نقل الملكية قريبا.

- تم تقيم عقار تابع للشركة في الفروانية بقيمة 10 مليون دينار.

- جميع الاصول الخاصة بشركة خباري هي باسم شركة درة الدار التي يبلغ رأسمالها 55 مليون دينار بينما الاصول التي هي باسم شركة خباري تصل قيمتها 100الف دينار فقط

- تحفظ ممثل شركة التجارية العقارية حسين جوهر على 13 بند من بنود الجمعية، فيما تحفظ ممثل شركة الداو للاستثمار على البنود 1، 4، 6، 10، 12.