أظهرت بيانات رسمية أمس أن الفائض التجاري للكويت مع اليابان ارتفع 46.1% خلال يونيو الماضي على أساس سنوي ليبلغ 25.6 مليار ين (228 مليون دولار)، مسجلا بذلك ارتفاعا للشهر السادس على التوالي.

وذكرت وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي أن اجمالي صادرات الكويت الى اليابان سجلت زيادة 20.4% على أساس سنوي الى 38.8 مليار ين (346 مليون دولار) لتنمو بذلك للشهر السادس على التوالي.

وأوضحت الوزارة أن واردات الكويت من اليابان انخفضت في المقابل بنسبة 10.2% لتصل الى 13.2 مليار ين (118 مليون دولار)، مسجلة بذلك تراجعا للمرة الاولى خلال شهرين.

وبينت ان العجز في الميزان التجاري الياباني مع منطقة الشرق الأوسط بشكل عام زاد خلال يونيو الماضي بنسبة 9.6% الى 350.5 مليار ين (3.1 مليارات دولار) فيما ارتفعت صادرات المنطقة الى اليابان بنسبة 1.4% مقارنة بالشهر ذاته من 2016.

وقالت الوزارة ان النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز الطبيعي المسال التي تشكل 93.8% من اجمالي صادرات المنطقة الى اليابان سجلت ارتفاعا بنسبة 0.5% خلال يونيو الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق.

واضافت ان اجمالي واردات منطقة الشرق الاوسط من اليابان تراجع في المقابل بنسبة 10.4% بفعل ضعف الطلب على المركبات والآلات المصدرة إليها.

ولفتت الى ان اليابان التي تعد ثالث اكبر اقتصاد في العالم سجلت في الشهر الماضي تراجعا في فائضها التجاري العالمي ليبلغ 439.9 مليار ين.

وتراجعت صادرات اليابان الإجمالية حسب الوزارة في الشهر الماضي بنسبة 9.7% مقارنة بالعام الماضي في حين قفزت وارداتها 15.5% مع تزايد قيمة الغاز الطبيعي المسال بنسبة 43.9%.