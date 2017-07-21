مستوى السيولة المتداولة لم يشهده السوق منذ منتصف مايو الماضي

قال تقرير شركة الاستثمارات الوطنية ان تعاملات السوق شهدت نوعا من التحسن خلال الفترة الماضية، وذلك بعد موجات الشراء الانتقائية التي طالت اسهم البنوك والشركات القيادية، ليصل مستوى السيولة المتداولة في جلسة منتصف الأسبوع إلى ما يقارب 18 مليون دينار (لم يشهد السوق هذه السيولة منذ منتصف مايو 2017).

وأوضح التقرير ان هذا النشاط في عمليات التداول قد تزامن مع فترة إعلانات الأرباح لأسهم القطاع المصرفي والتي بدورها دفعت المستثمرين إلى عمليات زيادة مراكزهم الاستثمارية في هذه الأسهم، خصوصا في ظل نمو أرباح قطاع البنوك الكويتية خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 7.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2016، هذا ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية خلال الفترة قد عززت من الحالة الإيجابية على مجريات التداول بشكل عام.

وقال التقرير البورصة أغلقت تعاملاتها في الأسبوع الثالث لشهر يوليو على تباين في أدائها وذلك مقارنة مع أدائها خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض المؤشر السعري بشكل طفيف (بنسبة 0.1%)، كما ارتفع أداء المتغيرات العامة حيث ارتفع المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 21.0% ليبلغ 14.4 مليون دينار خلال الأسبوع بالمقارنة مع 11.9 مليون دينار للاسبوع قبل الماضي الماضي، وارتفع المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 11.9%.

وذكر التقرير ان مؤشرات قطاعات السوق تباينت خلال الاسبوع مقارنة مع الأسبوع الماضي حيث كان قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات ارتفاعا بنسبة 4.6% ومن ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.3% ومن ثم قطاع العقار بنسبة 1.1%.

أما على صعيد القيمة المتداولة خلال الأسبوع فقد ارتفع معظم قيم تداول قطاعات السوق بالمقارنة مع القيمة المتداولة خلال الاسبوع الماضي وكان أبرز القطاعات المرتفعة قطاع الرعاية الصحية بنسبة 704.7% يليه قطاع التأمين بنسبة 592.5%. ومن الناحية الأخرى انخفض قطاع النفط والغاز بنسبة 32.4% يليه قطاع الاتصالات الذي انخفض بنسبة 23.3%.

واحتلت قطاعات البنوك والخدمات المالية والصناعية المراتب الأولى من حيث إجمالي القيمة المتداولة بنسبة 38% و22% و16% على التوالي، واحتل قطاعي الخدمات المالية والعقار والبنوك خلال الاسبوع المراتب الأولى من حيث إجمالي كمية الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42% و25% و21% على التوالي.