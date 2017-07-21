«تونس بلد الفن والحب والثقافة»

الفنان راغب علامة بعد ان أحيا حفلا فنيا، في مهرجان قرطاج في تونس، نشر عبر صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل معلقا: تونس الفن والحب والثقافة.. عندما تقف أمام الجمهور التونسي تتوقف لغة الكلام.. انها حكاية حب».وكان راغب علامة قد أحيا مع الفنانة نانسي عجرم حفلا فنيا ضمن مهرجانات زحلة الدولية منذ اسبوع.