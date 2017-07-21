وقعت شركة الدار للهندسة والإنشاءات، التابعة لمجموعة الامتياز الاستثمارية، عقد مناقصة بقيمة 49.68 مليون دينار، تابعة لوزارة الأشغال العامة، ولمدة 3 سنوات.
وأوضحت الامتياز في بيان للبورصة، أن العقد خاص بإنشاء وإنجاز وصيانة وتأثيث مبنى الإدارة العامة للأدلة الجنائية والتابع لوزارة الأشغال.
وتوقعت الامتياز أن تحقق شركتها التابعة هامش ربح بنسبة 3% إلى 5% من قيمة المناقصة قابلة للصعود والهبوط وفقا لمراحل سير المشروع ومدة التنفيذ ونسبة الإنجاز.
وأشارت إلى أن حصة المجموعة تبلغ 87.5% تحتسب من صافي الربح وفقا لنسبة الإنجاز المقدر، علما بأن «الدار للهندسة» مملوكة لـ «الامتياز» بشكل مباشر بنسبة 50.69% وغير مباشر بنحو 17.3%.