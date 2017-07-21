العجيل: مستمرون بالتركيز على النهج الحصيف والكفاءة التشغيلية

العمليات الدولية تساهم بـ 43% من إجمالي الإيرادات التشغيلية

«برقان» البنك التجاري الأكثر تنوعاً في القطاع المصرفي الكويتي

أعلن بنك برقان في بيان صحافي أمس نتائجه للنصف الأول للسنة المالية 2017، حيث أثمرت إستراتيجية البنك الحصيفة والتي تركز على النمو المنتقى في تحقيق أداء قوي رغم التعقيدات في البيئة التشغيلية الإقليمية الأمر الذي يعكس قوة ومتانة الإمكانات والكفاءات التشغيلية للبنك.

وقال البيان ان صافي ربح البنك سجل 38.9 مليون دينار بنسبة نمو 24% مقارنة مع 31.4 مليون دينار صافي أرباح للنصف الأول من 2016، في حين سجل صافي الربح الأساسي (قبل خصم قيمة المخصصات الاحترازية وبعد خصم كلفة سندات AT1) نسبة نمو 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مسجلا 41.4 مليون دينار.

ونمت القروض والسلفيات بنسبة 4% لتسجل 4.4 مليارات دينار، بينما نمت الودائع بنسبة 5% لتصل إلى 3.9 مليارات دينار.

وبلغت نسبة الأصول المتعثرة بعد خصم الضمانات نسبة 1% بينما بلغت نسبة التغطية (بعد خصم الضمانات) 390% وسجلت معدلات كفاية رأس المال نسبة 16.3% للفترة المنتهية 30 يونيو 2017.

وتعليقا على النتائج، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل: «يستمر بنك برقان كما تعكس هذه النتائج الفصلية القوية بالحفاظ على جميع المؤشرات التي تدل على توجه البنك في الاتجاه الصحيح في جميع عملياته محلية كانت أو دولية. و

تساهم العمليات الدولية حاليا 43% من إجمالي الايرادات التشغيلية والتي نمت بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي لتصل إلى 122.7 مليون دينار.

ونسبة هذه المساهمة للعمليات الدولية تأكد مرة اخرى بأن بنك برقان هو البنك التجاري الأكثر تنوعا في القطاع المصرفي الكويتي».

وأكد العجيل: «إن قوة قدراتنا التشغيلية تسفر عن أداء قوي كان واضحا خلال الربع الثاني من السنة، حيث سجل البنك 23.3 مليون دينار كصافي الربح الأساسي (قبل خصم قيمة المخصصات الاحترازية وبعد خصم كلفة سندات AT1).

الأمر الذي مكن البنك من حجز مخصصات احترازية بمبلغ 5 ملايين دينار ومبلغ 8.5 ملايين دينار كمخصصات استثمار لبعض الأوراق المالية والمصنفة في البيانات المالية كمتاحة للبيع، وعليه فقد بلغ صافي الربح في الربع الثاني 21.1 مليون دينار.

وأضاف العجيل: «إن جميع المؤشرات المالية تشير إلى توجه البنك الصحيح فيما يخص أداء عملياته المحلية والإقليمية، مع استمرارية قوة أداء البنك».

وختم العجيل: «بالنيابة عن أعضاء مجلس إدارة البنك، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لعملائنا على ثقتهم بإمكاناتنا وكذلك أتقدم بالشكر للجهات الرقابية وبالأخص بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر للبنك.

وأيضا أتوجه لأعضاء الفريق التنفيذي بالشكر كذلك لقيادتهم الحكيمة للمجموعة وتنفيذهم المحكم للإستراتيجية الحصيفة للبنك.

وأخص بالشكر موظفي المجموعة لجهودهم والتزامهم ودعمهم لمجموعة بنك برقان».

وتشمل البيانات المالية المجمعة نتائج عمليات مجموعة بنك برقان في الكويت، بالاضافة إلى حصتها من عمليات المصارف الاقليمية التابعة لها، والتي تشمل بنك برقان تركيا، وبنك الخليج الجزائر ومصرف بغداد وبنك تونس العالمي.

علما بأن مجموعة بنك برقان تمتلك أحد أكبر شبكات الفروع الاقليمية بما يزيد على 180 فرعا في الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان، إضافة عن مكتب تمثيلي في دبي ـ الامارات العربية المتحدة.