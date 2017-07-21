أجرى البنك الأهلي الكويتي السحب الواحد والستين لحملة «ضاعف راتبك» بتاريخ 4 يوليو 2017.

وقد تمت عملية السحب في الفرع الرئيسي للبنك بحضور مندوب وزارة التجارة والصناعة الذي أعلن عن أسماء الفائزين.

ويتضمن العرض الترويجي سحبا أسبوعيا يشمل فائزين اثنين في كل سحب وتستمر الحملة حتى 27 يونيو 2017.

وفاز بالسحب كل من:

1 ـ هاني عبدالهادي علي حاجيه ـ فرع جاليريا.

2 ـ محمود ابراهيم عباس أبو حسين ـ فرع شرق.

ويحصل العملاء الجدد فور تحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي الكويتي على هدية بقيمة 100 دينار تضاف لحسابهم، إلى جانب الدخول في سحوبات أسبوعية للحصول على فرصة لمضاعفة رواتبهم.

أما العملاء الحاليون الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى البنك الأهلي، فلديهم الفرصة أيضا لدخول سحب منفصل والفوز بضعف الراتب.