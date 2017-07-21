ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، قبيل اجتماع مهم للدول الرئيسية المنتجة للنفط الأسبوع القادم لكن برنت ظل دون مستوى الخمسين دولارا للبرميل الذي اخترقه لفترة وجيزة للمرة الأولى في ستة أسابيع خلال الجلسة السابقة.

وفي الساعة 0658 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت مرتفعة عشرة سنتات بما يعادل 0.2 في المئة عند 49.40 دولار للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات أو 0.2 في المئة إلى 46.99 دولار للبرميل.

سجل كلا الخامين أعلى مستوياته منذ أوائل يونيو حزيران في معاملات متقلبة خلال الجلسة السابقة مدفوعا ببيانات تظهر انخفاضا حادا لمخزونات الخام والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.

وقال بنك ايه.ان.زد "أثر تراجعات المخزون القوية التي أعلنت في وقت سابق هذا الأسبوع ما زال قائما في السوق."

وقال ريك سبونر كبير محللي السوق لدى سي.ام.سي ماركتس في سيدني إن تراجع المخزونات قد يستمر في المدى القريب لكن مستويات المخزون الإجمالية هذا العام ستظل أعلى منها في 2016 على الأرجح.

وما زالت مخزونات النفط الأمريكية البالغة حوالي 490 مليون برميل أعلى كثيرا من متوسط خمس سنوات في حين زاد الإنتاج الأمريكي حوالي 12 فيالمئة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.4 مليون برميل يوميا.