29 % تراجعاً بمتوسط صفقة «الاستثماري» إلى 500 ألف دينار

حولي تستحوذ على 45% من تداولات القطاع الاستثماري

متوسط صفقة «التجاري» يقفز 174% إلى 10 ملايين دينار قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن قيمة تداولات قطاع العقارات الاستثمارية تضاعفت خلال مايو الماضي، مسجلة نحو 92 مليون دينار أي بزيادة فاقت 49 مليون دينار، حيث زادت بأعلى نسبة شهرية في أكثر من 3 سنوات أي بنسبة 116% عن تداولاته في شهر أبريل.

كما أنها المرة الثانية فقط في نحو عام مضى التي تسجل فيه ارتفاعا، حيث ان التحركات الشهرية لتداولات القطاع ما زالت تتسم بالتذبذب الذي بدأ يأخذ مسارا تصاعديا، كما يلاحظ أنها للمرة الثانية فقط فيما يقرب من 3 أعوام تسجل تداولات القطاع الاستثماري ارتفاعا محسوبا على أساس سنوي، حيث زادت قيمتها بنسبة كبيرة قدرها 34% على أساس سنوي لكن مازال الاتجاه العام لتحركاتها على أساس سنوي يسير في اتجاه تنازلي.

وقد تضاعفت تداولات العقارات الاستثمارية بالعقود في مايو لتصل إلى نحو 87.7 مليون دينار أي أعلى قيمة في أكثر من عام مضى، وتبدأ بذلك أول المسار التصاعدي بعدما كانت تسير في اتجاه تنازلي منذ فترة، وللمرة الأولى فقط في أكثر من عام زادت على أساس سنوي قيمة تداولات القطاع الاستثماري بالعقود بعد انخفاض متوال استمر طوال العام الماضي.

وارتفعت تداولات القطاع بالعقود بنسبة كبيرة وصلت 38% عن قيمتها في مايو العام الماضي، ويلاحظ أيضا أنها المرة الثالثة فقط التي يسجل فيها زيادة محسوبة على أساس سنوي في نحو ثلاثة أعوام مضت.

وتتسم تحركاتها بالتذبذب الذي يسير في مسار تنازلي. وقد بلغت تداولات القطاع الاستثماري بالوكالات نحو 3.9 ملايين دينار في مايو ويذكر أنه لم يسجل القطاع أي بيانات في أبريل للمرة الأولى في عدة سنوات مضت.

متوسط صفقة الاستثماري

تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع إلى نحو 500 ألف دينار في مايو مقابل متوسط قيمته 706 في أبريل، أي بتراجع شهري نسبته 29% وللشهر الثاني على التوالي يسجل المؤشر تراجعا، ويواصل هذا المؤشر أيضا اتجاها تنازليا كان قد بدأ منذ فترة، غير أنه برغم ذلك فإن متوسط قيمة الصفقة في مايو من العام الحالي يأتي أعلى بنسبة ملحوظة قدرها 22% من قيمته في ذات الشهر من العام الماضي، وتواصل بذلك التحركات المحسوبة على أساس سنوي في هذا المؤشر اتجاها تصاعديا بدأ منذ شهر مارس الماضي بعدما كانت تسير في اتجاه تنازلي واضح يسجل معدلات انخفاض ملحوظة قبل ذلك.

فاق عدد صفقات العقارات الاستثمارية في مايو ثلاثة أضعاف عددها في الشهر السابق له أبريل وهي زيادة شهرية غير مسبوقة في أكثر من خمسة سنوات مضت، حيث وصل عددها إلى 183 صفقة في مايو (180 صفقة عقودا، 3 صفقات وكالات) مقابل 60 صفقة في أبريل، ويلاحظ تذبذب واضح لعدد تداولات القطاع بين شهر وآخر.

وقد ارتفع عدد الصفقات في القطاع الاستثماري بما يفوق 10% عن عددها في نفس الشهر من العام الماضي ويلاحظ معدلات تغير متذبذبة للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لعدد الصفقات في هذا القطاع.

التداولات حسب المحافظات

ما زالت محافظة حولي تأتي في المرتبة الأولى لقيمة تداولات العقارات الاستثمارية بين المحافظات، حيث تخطت 42.2 مليون دينار تشكل 45% من تداولات القطاع الاستثماري التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي خلال شهر مايو، وقد تركزت قيمة التداولات في منطقة السالمية بقيمة تخطت 18 مليون دينار، ثم منطقة حولي بقيمة تداولات فاقت 15 مليون دينار، تليها منطقة الجابرية بقيمة اقتربت من 9 ملايين دينار.

تأتي محافظة الأحمدي في المرتبة الثانية لقيمة التداولات في القطاع الاستثماري بحوالي 20.7 مليون دينار تمثل 22% من تداولات القطاع، وتركزت قيمة التداولات بقيمة التداولات في منطقة المهبولة حيث بلغت 12.5 مليون دينار، ثم في منطقة المنقف بنحو 5.7 ملايين دينار.

ارتفعت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية بمحافظة الفروانية في مايو إلى حوالي 15.9 مليون دينار عن قيمتها في أبريل، وتشكل 17% من تداولات القطاع خلال شهر مايو، وتركزت التداولات في منطقة الفروانية بأكثر من 8.6 ملايين دينار، تليها منطقة جليب الشيوخ بتداولات قيمتها 4.9 ملايين دينار.

قيمة التداولات العقارية التجارية

بلغت تداولات القطاع التجاري في مايو حوالي خمسة أضعاف قيمتها في أبريل، حين وصلت إلى 62.8 مليون دينار في مايو مقابل قيمتها التي تراجعت إلى 12.7 مليون دينار في أبريل بنسبة 36% على أساس شهري، ويلاحظ تذبذب التحركات التي تسجلها تداولات القطاع التجاري بين شهر وآخر.

وللمرة الأولى بعد انخفاض سنوي استمر لثلاثة أشهر متواصلة زادت تداولات القطاع بنسبة كبيرة وصلت 83% عن قيمتها في مايو العام الماضي، ويلاحظ أن التحركات التي يسجلها القطاع تتسم بالتذبذب.

متوسط صفقة التجاري

تضاعف متوسط قيمة الصفقة في القطاع التجاري بنهاية مايو إلى حوالي 10.5 ملايين دينار، ليحافظ هذا المؤشر على اتجاهه التصاعدي الذي بدأ مع بداية العام الحالي، حيث زاد على أساس شهري بزيادة كبيرة قدرها 147% أي نحو 6.2 مليون دينار عن متوسط قيمة الصفقة في أبريل الذي سجل زيادة شهرية نسبتها 6%، بذلك ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 174% على أساس سنوي.

ارتفع عدد التداولات العقارية التجارية في مايو إلى 6 صفقات أي ضعف عددها في الشهر السابق له الذي سجل انخفاضا، وبرغم الارتفاع الشهري إلا أنه فقد انخفض عدد تداولات القطاع على أساس سنوي للمرة الرابعة على التوالي لكن بوتيرة أقل من ذي قبل مسجلا نسبة انخفاض سنوي تخطت 33% في مايو، ومازالت التحركات المحسوبة على أساس سنوي لعدد تداولات القطاع تسير في مسار تنازلي.

وقد بلغت قيمة تداولات القطاع التي يتم تجميعها على أساس أسبوعي في شهر مايو بمحافظة العاصمة نحو 47.6 مليون دينار منها بنايتان في منطقة شرق بلغت قيمة أحدهما 20.4 مليون دينار واقتربت الثانية من 17 مليون دينار.