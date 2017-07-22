ناهد إمام

قال رئيس مجلس الأعمال المصري ـ الكويتي، رئيس الشركة المصرية الكويتية القابضة للاستثمار معتز الألفي إنه يعتزم زيادة استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة، بهدف تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الاستيراد.

وأضاف الألفي، خلال لقائه بوزيرة الاستثمار سحر نصر، أمس الجمعة، أنه ناقش سبل زيادة الاستثمارات الكويتية في مصر بعد التعديلات التشريعية الأخيرة وإصدار قانون الاستثمار.

ويبلغ رأسمال القابضة الكويتية في مصر نحو 256.1 مليون دولار، موزعا عبر 1.02 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.25 دولار.

وبحسب بيان وزارة الاستثمار، قالت الوزيرة: «مصر ترحب بالمستثمرين الكويتيين، وهناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى في المشروعات القومية مثل محور تنمية قناة السويس».

كذلك بحثت د. سحر نصر مع المستثمر السعودي عبد الوهاب صالح الراجحي، رئيس مجموعة الراجحي السعودية، والتي تمتلك شركة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقاري زيادة استثمارات المجموعة الحالية في مصر في مجال الزراعة وإنتاج الزيتون وتصنيعه، والخطط المستقبلية للمجموعة للتوسع في مصر وزيادة استثماراتها، والمخطط أن تصل إلى ملياري جنيه مصري خلال الـ 5 سنوات المقبلة.

وأكدت نصر أن مصر ترحب بالمستثمرين السعوديين، في ظل تصدر السعودية قائمة الدول العربية المستثمرة في مصر، واعتزام مجلس الأعمال المصري السعودي رفع سقف الاستثمارات في مصر ليصل إلى 51 مليار دولار من القطاعين الحكومي والخاص السعودي.

وكانت وزارة الاستثمار أعلنت، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في الاشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 بنسبة 12%، مقارنة بالفترة نفسها من السنة المالية الماضية.

وقالت الوزارة في نشرتها الشهرية إن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 6.6 مليارات دولار خلال الفترة (يوليو- مارس) من العام المالي 2016-2017، مقارنة بنحو 5.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.