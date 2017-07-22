اكد رئيس ديوان المحاسبة الكويتي بالإنابة عادل الصرعاوي ان التنسيق بين الاجهزة الرقابية والحكومات في جميع دول العالم له دور حيوي في تحقيق اهداف خطة التنمية المستدامة 2030 جاء ذلك خلال مشاركته والوفد المرافق في الاجتماع الاممي لقيادات الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة حول تدقيق الاستعداد لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة الذي يعقد في نيويورك ليومين 20 – 21 يوليو الجاري بدعوة من ادارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية لهيئة الامم المتحدة.

ودعا الصرعاوي الى عقد اجتماع تنسيقي يضم الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وممثلي الحكومات في جميع دول العالم لوضع اطار عام يساهم في إنجاز اهداف خطة التنمية المستدامة 2030 بفاعلية وكفاءة والقيام بأعمال التدقيق على اكمل وجه.

واوضح ان المشاركة في هذا الاجتماع تأتي ضمن متابعة هيئة الامم المتحدة لمدى التزام الحكومات بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.

واكد الصرعاوي ان الاجتماع يعد فرصة لا يستهان بها للتنسيق حول وضع الاليات اللازمة لإعداد تقارير الاجهزة الرقابية بشأن الالتزام بتنفيذ اهداف التنمية المستدامة اذ تقوم لجان هيئة الامم المتحدة المختصة بالاطلاع على تقارير الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة بهذا الشأن.

وقدم مقترحا يعنى بتبني لجان هيئة الامم المتحدة ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة كافة التوصيات المتعلقة بالتأكيد على دور الاجهزة الرقابية في هذا الشأن مشددا على ضرورة اهتمام تلك اللجان بالتقارير الصادرة عن الاجهزة العليا للرقابة والمحاسبة والخاصة بالتحقق من مدى التزام الحكومات بتنفيذ اهداف خطة التنمية المستدامة.