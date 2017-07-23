43% من القوى العاملة الناشطة إلكترونياً تمتلك صفحة على «بيت.كوم»

يبدو أن الشباب الكويت لا يهتم كثيرا بالبحث عن عمل عبر مواقع الإنترنت، حيث حل الكويتيون الذين يبحثون عن عمل على الإنترنت في المرتبة الأخيرة خليجيا، وذلك بحسب استبيان لـ «بيت.كوم» صدرت مؤخرا.

وقد أظهر الاستبيان أن أكثر القوى العاملة التي تمتلك حسابا على «موقع بيت.كوم» من دول الخليج تتركز في الإمارات بنسبة 61%، ثم قطر بنسبة 42%، ثم عمان 36%، فالسعودية 35%، فالبحرين 28%، ثم الكويت بنسبة 27%.

وتشير الاحصائيات إلى أن مواقع التوظيف على الإنترنت تلعب دورا رئيسيا بالنسبة للباحثين عن عمل في الشرق الأوسط، ورغم بعض الصعوبات التي يواجهها الباحثون عن عمل، إلا أن المهنيين من كل المستويات وبكل القطاعات يمكنهم الحصول على فرص استثنائية عند تحميل سيرهم الذاتية في الموقع المناسب والتقديم للوظائف الملائمة لهم.

ويتيح موقع بيت.كوم نحو 30 مليون سيرة ذاتية و40 ألف صاحب عمل، وبذلك، يمثل 43% من القوى العاملة الناشطة إلكترونيا بالشرق الأوسط.

وفيما يخص الأسواق الأخرى في المنطقة، فإن عددا كبيرا من القوى العاملة تمتلك حسابا على موقع بيت.كوم، وتشمل هذه الأسواق: الأردن، حيث تمتلك ثلاثة أرباع القوى العاملة 75% النشطة على الإنترنت حسابا على موقع بيت.كوم.

فيما تبلغ نسبة اليد العاملة النشطة إلكترونيا والمسجلة في بيت.كوم 44% في مصر، و31% في لبنان. ومن العوامل المساهمة في زيادة شعبية الموقع في المنطقة، تعدد لغاته (الإنجليزية، العربية، الفرنسية)، إضافة إلى الحلول المتكاملة للتوظيف، وأدوات تخطيط المسار الوظيفي، وغيرها.