محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن شركة سايبم الإيطالية هي الأقرب لتنفيذ مشروع خط أنابيب الزور، حيث تقدمت الشركة بأقل العطاءات المالية ضمن 3 شركات، حيث قدمت عرضا بقيمة 842 مليون دولار لتنفيذ المشروع يقل بقيمة 4.7 ملايين دولار فقط عن ثاني العروض من شركة إس كيه انجينيرنج التي قدمت عرضا بقيمة 846.7 مليون دولار، وثالث العروض كان لشركة 3 سي تيكنيكاس بقيمة 855 مليون دولار.

ويبلغ طول خط الأنابيب في المشروع 350 كيلومتر ويهدف الى تزويد المصفاة الجديدة بما يقارب 615 ألف برميل يوميا إضافة الى 300 مليون قدم مكعب من الغاز.

كان المشروع قد تمت ترسيته في 2015 على شركة لارسن الهندية التي انسحبت من تنفيذ المشروع لتظهر في الصورة شركة دويدسال الإماراتية والتي قدمت ثاني افضل العروض بعد لارسن بقيمة 868 مليون دولار.

وقد رفعت شركة نفط الكويت اعتراضا على ترسية العقد على شركة دويدسال الإماراتية الى المجلس الاعلى للنفط نظرا لتأخر الشركة في تنفيذ مشروعات أخرى في شمال الكويت كانت قد تمت ترسيتها عليها من قبل.

وتقوم شركة الصناعات البترولية المتكاملة بإنشاء مشروع المحطة الجديدة بمنطقة شمال الزور والتي تم إنشاؤها لسد احتياجات قطاع الطاقة المتزايدة في السوق المحلي من خلال تكرير النفط الثقيل لإنتاج وقود منخفض الكبريت.

يضاف الى تلك المشروعات مشروع الوقود البيئي الذي يستهدف رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من مصفاتي الأحمدي والعبدالله، حيث يعزز مشروع مصفاة التكرير الجديدة إنتاج الكويت ليرتفع من 930 ألف برميل إلى 1.4 مليون برميل يوميا.