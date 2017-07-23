تدرس الولايات المتحدة فرض عقوبات مالية على فنزويلا من شأنها وقف دفع ثمن النفط الفنزويلي بالدولار وذلك حسبما قال مسؤول كبير بالبيت الأبيض ومستشار على دراية مباشرة بالمباحثات.

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تقليص كبير لصادرات فنزويلا العضو في أوپيك من النفط الخام وحرمان حكومتها الاشتراكية من العملة الصعبة.

وقال المصدران: إن العقوبات التي تمنع قيام شركة بتروليوس دي فنزويلا الحكومية بأي تعاملات بالعملة الأميركية من بين أشد التدابير المختلفة التي يناقشها البيت الأبيض والتي لها صلة بالنفط.

وتهدف الإدارة إلى الضغط على الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو لوقف خطط لإنشاء مجلس تشريعي جديد مثير للجدل يقول منتقدون إنه سيعزز وضعه كديكتاتور.

ويشهد الاقتصاد الفنزويلي المعتمد على النفط ركودا شديدا وانهيارا للعملة المحلية ويواجه مادورو اضطرابات مناهضة للحكومة منذ شهور أدت إلى سقوط نحو ألف قتيل.

وسيؤدي فرض عقوبات على التعامل بالدولار إلى زيادة صعوبة تدبير حكومة مادورو سيولة نقدية لدفع الديون وتمويل واردات الــسلــع الأساسية.