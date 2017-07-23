قلصت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية لثاني أسبوع منذ يناير مع تراجع أسعار النفط في الأشهر الماضية على الرغم من الجهود التي تقودها أوپيك لخفض الإنتاج والقضاء على التخمة المستمرة منذ سنوات.

بيد ان المحللين أشاروا إلى أن الانخفاضات الأسبوعية في عدد منصات الحفر هي على الأرجح وقفة قصيرة في تعافي أنشطة الحفر الذي من المتوقع أن يستمر حتى عام 2019 على الأقل.

وقالت بيكر هيوز لخدمات الطاقة في تقريرها إن الشركات خفضت عدد منصات الحفر النفطية بواقع حفارة واحدة في الأسبوع المنتهي في 21 يوليو تموز ليصل العدد الإجمالي إلى 764 منصة.

ويقابل هذا العدد 371 منصة حفر نفطية كانت عاملة في الأسبوع المقابل قبل عام. وزادت الشركات عدد الحفارات في 54 أسبوعا من الأسابيع الستين الماضية منذ بداية يونيو 2016. غير أن وتيرة زيادة عدد الحفارات تباطأت على مدار الأشهر القليلة الماضية مع تراجع أسعار الخام. وبلغ متوسط عدد الحفارات التي جرت إضافتها على مدار الأسابيع الأربعة الأخيرة منصتين، وهو أقل مستوى منذ يونيو 2016. وخسرت العقود الآجلة للخام الأميركي نحو 2% خلال أسبوع لتنزل دون 46 دولارا للبرميل نهاية التداولات.