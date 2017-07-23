قال تقرير صادر عن بنك قطر الوطني «QNB» ان مدينة بكين شهدات اجتماع ما يقرب من 30 من زعماء العالم في مايو الماضي، وذلك لمناقشة مبادرة «الحزام الاقتصادي».

وهذا المشروع الذي أطلق لأول مرة في 2013 كان يعرف حينه باسم «حزام واحد، طريق واحد»، هو برنامج عالمي للبنية التحتية بقيادة الصين، يهدف إلى تحسين الربط والتجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

والآن وبعد مرور 4 سنوات، يجري تنفيذ الموجة الأولى من المشاريع، وتعمل الصين على حشد المزيد من الدعم الدولي للمشروع، ولكن ما زال هناك غموض حول ماهية مشروع «الحزام الاقتصادي» بالضبط، وما مشروعاته الرئيسية، ولماذا تقدم الصين على مثل هذا المشروع التوسعي. وتشير الخطط الحالية إلى أن مشاريع «الحزام الاقتصادي» ستشمل أكثر من 60 بلدا تمثل نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي للعالم. ولتمويل هذه المبادرة، أعلنت الصين في مؤتمر القمة الخاص بالمبادرة الذي انعقد مؤخرا أنها ستنفق 124 مليار دولار على المشاريع. في حين أنها قدمت في السابق قروضا بقيمة 890 مليار دولار، من خلال بنوك التنمية والبنوك المتعددة الأطراف الصينية. وعموما، تبلغ التكلفة الإجمالية التقديرية للمشاريع التطويرية لمبادرة الحزام الاقتصادي حوالي 1.2 تريليون دولار، غير أنه لم يتم حتى الآن سوى إنفاق حوالي 33 مليار دولار فقط.