الشركة تخدم 80 مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان

الشركة حققت نمواً يزيد على 30% شهرياً حققت كريم، الشركة المتخصصة في خدمات حجز سيارات الأجرة عبر تطبيق الهاتف الذكي في المنطقة، إنجازا مهما جديدا تمثل في بلوغ مسيرتها عامها الخامس، ليضاف إلى إنجازاتها التي شكلت قصة نجاح تحتذى، والتي تكللت بجهود دؤوبة مكنتها من تحقيق رسالتها الرامية إلى تسهيل حياة أكثر من مليون شخص من خلال إحداث ثورة في عالم النقل في المنطقة.

وخلال السنوات الخمس الماضية، حققت شركة «كريم» نسبة نمو تزيد على 30% شهريا، حيث نجحت منذ انطلاقتها وحتى اليوم بتوسيع نطاق عملياتها حتى باتت تخدم ثمانين مدينة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا وباكستان. وقد أصبحت «كريم» واحدة من أكثر الشركات المحلية الناشئة نجاحا، ومثالا يحتذى لجميع الشركات الناشئة في المنطقة. وتخطط الشركة المحلية الناشئة التي تتخطى قيمتها مليار دولار لمواصلة التعاون مع كبرى الشركات المحلية والعالمية من خلال بذل المزيد من الاستثمارات وتبادل الخبرات.

وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة كريم، مدثر شيخة: نحن فخورون بما حققته شركة «كريم» خلال الخمس سنوات الماضية، حيث سهل تطبيق كريم وما يقدمــه مـن خدمات، حياة العديد من الأشخاص، ونحن نعتبر نجاحنا هذا مجرد بدايــة فقط. وقد زاد هذا النجــاح من حماسنا وشغفنا لبلـــوغ الريادة ضمن المــدن التي نخدمها خلال السنوات الخمس القادمـــة، مــع رؤى مستقبليــة لتقديم خدمة السيارات دون سائق، وتحويل كريم إلى مؤسسة عالمية المستوى للبحوث والابتكار.

وواصل شيخة قائلا: كباتننا هم عماد شركتنا، وأهم عامل في تقديم أفضل جودة وتجربة لزبائننا، وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأشكرهم على جعل كريم خيارا مفضلا لدى الناس في المنطقة من خلال مسيرة عملنا.

ويعمل على منصة «كريم» حاليا أكثر من 250 ألف كابتن، عدد كبير منهم يعمل حصريا مع كريم، ما يساعد الشركة على التوسع في المدن الجديدة وترسيخ وجودها في الأسواق الحالية التي تعمل ضمنها.

ويعتبر النجاح الباهر لـ «كريم» في المنطقة مصدرا لمزيد من الدخل للشركة، ففي ديسمبر من العام الماضي 2016، حصلت كريم على تمويل من أشهر مستثمرين مثل راكوتين، والمملكة القابضة، ودايملر إي جي، لتدخل بذلك قائمة الشركات التي تصل قيمتها إلى أكثر من مليار دولار، وتعتبر «كريم» الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تدخل هذه القائمة.

واختتم شيخة قائلا: نحن حاليا في وقت أصبحت فيه شركات التكنولوجيا الناشئة جاذبـــة لمستثمريــن عالميـين، ويسهـــم ذلك في إدخال المزيد من الابتكارات إلى السوق، ما يساعد على إحداث التحول المنشود في ممارسة أعمالنا وفي تطوير المنطقة.