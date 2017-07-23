تأسيس شركة لإدارة وتشغيل المطارات.. لـ «الكويتية» دور فيها

الشركة بصدد تعيين مستشار مالي لتحديد رأس المال المطلوب لتشغيلها

رأس المال عبء علينا.. ولسنا حريصين على المبلغ بقدر حرصنا على الحد الأدنى منه

عملية التغيير تحتاج من 3 إلى 4 سنوات مقبلة



عبدالرحمن خالد

قال الرئيس التنفيذي في شركة الخطوط الجوية الكويتية ابراهيم الخزام: ان مجلس الادارة لديه توجه لإنشاء شركات جديدة من رحم «الكويتية»، موضحا ان ذلك سيتيح فرص عمل أكبر للشركات التابعة على غرار شركة «كاسكو».

وكشف الخزام، خلال حفل استقبال الطائرة التاسعة من طراز بوينغ B777-300ER مساء امس الاول والتي تحمل اسم «الوفرة»، عن اتفاقية مبدئية مع مجلس الوزراء والإدارة العامة للطيران المدني تمنح «الكويتية» بموجبها دورا اوسع واشمل في تأسيس شركة لإدراة وتشغيل المطارات والتي ستكون بمنزلة رافد جديد لـ «الكويتية».

وأضاف ان تلك الشركة ستستمد الخبرة من المشغل العالمي، وستكون نواة للمطار الجديد عندما يكون جاهزا للتشغيل خلال الاعوام المقبلة.

رأسمال الشركة

ولفت الى ان الشركة بصدد تعيين مستشار مالي حتى يتم تحديد رأس المال المطلوب لتشغيل «الكويتية»، مشيرا الى ان عمليات التشغيل ترتبط في العادة برأس المال والاقتراض والتوازن بين رأس المال والاقتراض قضية محاسبية فنية بحتة.

وبين ان رأسمال الشركة الحالي يبلغ 1.2 مليار دينار، فيما يبلغ راس المال المدفوع 600 مليون دينار، والباقي 600 مليون دينار أخرى حسب عقد التأسيس، لافتا الى ان رأس المال المدفوع بالكامل يعتبر عبئا على المؤسسة بحيث تحقق ارباحا تتناسب مع رأس المال، لذا الشركة ليست حريصة على المبلغ بقدر ما هي حريصة على الحد الادنى من المبلغ وذلك اذا كانت تحتاج الى رأس المال بالكامل.

وقال الخزام ان الشركة لديها خطة تقييم للسنوات المقبلة منها تحديد رأس المال المطلوب، وحجم الاقتراض، وحجم الاسطول اذا كانت هناك طائرات جديدة وطائرات سيتم التخلي عنها، مبينا ان عملية التغيير تحتاج من 3 الى 4 سنوات مقبلة.

خصخصة «الكويتية»

وعن خصخصة «الكويتية»، قال: «نحن كإدارة نطمح الى خصخصة الادارة للتحرر من القيود والتي بدورها ستساعدنا على المنافسة والتحرك بسرعة في سوق الطيران».

وعن خصخصة شركة كاسكو، قال ان «كاسكو» ضمن برامج الخصخصة على مستوى الكويت وضمن الخطة، وذكر ان هناك فواتير مستحقة للشركة مرتبطة بالحكومة، مشيرا الى ان العديد من الجهات الحكومية دائنة لـ «الكويتية»، موضحا ان اكبر مديونية هي لوزارة الصحة بمبلغ 46 مليون دينار.

وأضاف: تمر «الكويتية» في الوقت الحالي بأفضل مراحلها فهي تشهد دعم لا محدود من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، وكذلك الحكومة، كما أن الشركة مقبلة على مرحلة تغيير واسعة، ونحن حريصون على تغيير ثقافة خدمة العملاء وتطوير الأداء الوظيفي».

شراكة «الكويتية» و«ألافكو»

وحول تسلم الطائرة الجديدة، قال الخزام: «بتسلم الطائرة التاسعة سيتبقى الطائرة الاخيرة من مجموع 10 طائرات من هذا الطراز، وقد تم بيع وإعادة تأجير عدد 4 طائرات منهم لشركة «الافكو» في شراكة تمويلية نتمنى ان تحقق المردود المتوقع منها».

وأشاد الخزام بالتعاون الملموس من ادارة شركة الافكو في انجاز هذه الشراكة، بما يحقق مصلحة الشركتين كونه اول تعاون من هذا النوع مع «الكويتية».

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة «ألافكو» عادل البنوان: «هذه الصفقة الاولى في تاريخ «الافكو» مع الطائر الازرق، حيث يعتبر تسليم هذه الطائرة ضمن الصفقة التي ابرمت مؤخرا مع «الكويتية» لبيع وإعادة تأجير 4 طائرات لفترة ايجار تمتد الى 12 عاما وستكون لهذه الصفقة انعكاسات ايجابية تسهم في ازدهار الاقتصاد الوطني، حيث سيتم تمويل هذه الطائرات في الغالب من البنوك الكويتية والتي تعتبر احد ابرز ركائز اقتصادنا».

الجدير بالذكر ان «الكويتية» قد تعاقدت مع شركة بوينغ لشراء عدد 10 طائرات من طراز B777-300ER والمتوقع اكتمال اسطول هذه الفئة من الطائرات في نهاية اغسطس 2017.