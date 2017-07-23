أعلن بنك برقان عن توصله إلى اتفاق استراتيجي مع مجموعة «سيتي لاند» لتمويل مشروع «سيتي لاند مول» بمدينة دبي، والذي ستصل تكلفته إلى 94.2 مليون دولار.

وأشار البنك في بيان صحافي، إلى أن هذه الصفقة الممولة من قبل كونسورتيوم من البنوك تتضمن بناء مجمع على مساحة 2.2 مليون قدم مربعة، وسيشكل وجهة عائلية من الطراز العالمي، وتعكس الصفقة حضور بنك برقان المتنامي في المنطقة، كما تعزز موقعه كمؤسسة إقليمية مالية قوية ورائدة.

وسيتضمن المشروع الضخم، الذي تبلغ تكلفته نحو 142.7 مليون دولار، حديقة مركزية مفتوحة تجعله من أكثر الأماكن تميزا في المنطقة وحول العالم ومركز جذب سياحي مميز.

وستوفر الحديقة تجارب متنوعة للرواد والزوار، وهي بمنزلة نسخة مصغرة من حديقة المعجزات الشهيرة، وستحتوي الحديقة على شجرة يابانية يمتد عمرها لأكثر من 300 عام، إلى جانب مضمار للجري طوله 500 متر، إضافة إلى حديقة مائية للأطفال وحديقة على سطح المبنى ومدرج، فضلا عن العديد من المعالم المائية الأخرى. وسيتم تنفيذ «سيتي لاند مول» من قبل تكتل اقتصادي في دولة الإمارات، ليكون وجهة التسوق الوحيدة التي سيتم افتتاحها عام 2018 في مدينة دبي.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس المديرين التنفيذين في بنك برقان رائد الهقهق: «يملؤنا الفخر والسعادة لكون بنك برقان أحد البنوك الرئيسية في تمويل أول وجهة للتسوق من وحي الطبيعة في العالم».

وأضاف أن هذا المشروع الجديد يعكس بعد نظر «برقان» في الاستفادة من فرص النمو المتزايدة فور ظهورها، ويظهر التزامه بالتطوير المستمر لتلبية احتياجات السوق المختلفة، مؤكدا استمراره في المساهمة في المشاركة في تطوير المنطقة وتحسين حياة المجتمعات المحلية فيها.

وأوضح أن بنك برقان بصفته مؤسسة مالية مؤثرة ينظر إلى «سيتي لاند مول» على أنه استثمار جاذب، مبينا أن 30% من المساحات التجارية المتاحة تم حجزها بالفعل من قبل علامات تجارية عالمية وكبيرة، ما سيشكل نجاحا كبيرا. كما أعرب عن فخر البنك بتوقيع هذه الاتفاقية المحورية التي ستسهم في دفع نموه الإقليمي.

ومع انتشاره المدروس عبر 29 فرعا في الكويت، و186 فرعا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، يأتي بنك برقان في المرتبة الثانية من حيث الأصول بين البنوك التجارية في السوق الكويتي، ويعد من المؤسسات المالية الإقليمية القوية، كما يحصد بشكل متواصل أعلى التصنيفات الائتمانية في المنطقة من قبل وكالات «ستاندرد آند بورز» و«فيتش» و«موديز».