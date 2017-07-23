الخدمة توفر الوقت والجهد دون الحاجة إلى زيارة الفرع

في إطار سعيه الدائم إلى توفير الراحة والأمان لعملائه، أطلق بنك الكويت الوطني الخدمة الجديدة لتسلم كشف الحساب والبطاقات الائتمانية إلكترونيا، حيث سيكون بإمكان العميل استقبال كشف الحساب البنكي وبطاقات الائتمان عن طريق البريد الإلكتروني، بما يوفر الوقت والجهد ودون الحاجة إلى زيارة الفرع.

وستكون خدمة كشف الحساب الإلكتروني متاحة بالمجان لجميع العملاء بما يوفر وسيلة أسرع وأكثر أمنا وأمانا للاطلاع على بياناتهم المالية.



وبإمكان العملاء التسجيل للحصول على هذه الخدمة عن طريق اتباع خطوات سهلة وميسرة من خلال «الوطني» عبر الإنترنت.



وسيتم إرسال كشف الحساب الإلكتروني شهريا أو حسب رغبة العميل للبريد الإلكتروني الخاص به، حيث بإمكان العميل تحديد الفترة التي يود فيها تسلم الكشف.



وذلك مع ضمان أقصى حماية بوضع كلمة السر لضمان السرية والخصوصية.

كما انه بإمكان العملاء الآن الاختيار ما بين استقبال كشف الحساب عبر البريد الإلكتروني أو الحصول عليه عن طريق فرع البنك الخاص بهم، وذلك من خلال التسجيل للخدمة باستخدام «الوطني» عبر الإنترنت او الاتصال على رقم 801-1801.



وفي تطور مهم آخر بإمكان العملاء الآن تحديث بريدهم الإلكتروني ومعلوماتهم الشخصية باستخدام خدمة الوطني عبر الإنترنت بما يوفر الوقت والجهد ومن دون الحاجة إلى زيارة الأفرع.

ويفخر بنك الكويت الوطني بمساندة مبادرة Go Green التي تهدف إلى الحد من النفايات وتشجيع بيئة خالية من استخدام المعاملات الورقية.



كما تتميز تلك الخدمة بأنها تجنب العملاء تبعات التعامل مع بطء وعدم الثقة في تسلم البريد العادي.

ويعتبر كشف الحساب الإلكتروني نسخة من الكشف الدوري للحساب ويحتوي على نفس البيانات التي يتضمنها كشف الحساب المطبوع.



كما ان بإمكان العملاء التقدم بطلب كشف حساب لفترات سابقة ليتم إرسالها إليهم إلكترونيا وبالمجان أيضا.