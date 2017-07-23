الناقلة تزيد من عدد رحلاتها إلى العاصمة الروسية إلى 3 رحلات يومياً

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن تسيير رحلات إضافية بين الدوحة وموسكو، لترفع بذلك عدد رحلاتها الأسبوعية إلى العاصمة الروسية إلى 21 رحلة.



وابتداء من 2 أغسطس القادم، سوف تشغل الخطوط الجوية القطرية، رحلة يومية إضافية على متن طائرة إيرباص A320 لخدمة الخط الجوي الدوحة - موسكو، بهدف تلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية إلى العاصمة الروسية، المدينة المعروفة بكونها وجهة شهيرة للمسافرين بغرض العمل أو السياحة.

وتشتهر موسكو بمعالمها المعمارية والتاريخية العريقة، مثل مبنى الكرملين، والساحة الحمراء التي تعتبرها منظمة اليونسكو واحدة من مواقع التراث العالمي.



كما تعد العاصمة الروسية كنزا ثقافيا حقيقيا، وتشتهر عالميا بتقديم السيمفونيات والموسيقى الكلاسيكية، والعروض المسرحية ورقصات الباليه، مما يوفر لزائريها مجموعة ضخمة من الأحداث والفعاليات الغنية المتنوعة.

وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «في إطار احتفالاتنا بمرور 14 عاما على إطلاق رحلاتنا إلى موسكو، وضمن جهودنا الرامية إلى تعزيز حضورنا في أوروبا الشرقية، يسعدنا تسيير رحلة يومية إضافية إلى هذه المدينة العريقة.



وسيحظى المسافرون من العاصمة الروسية بمزيد من خيارات السفر عبر مركز عملياتنا مطار حمد الدولي في الدوحة، أثناء رحلاتهم نحو أي وجهة على شبكة وجهاتنا.

كما ستتاح أمام المسافرين من مختلف أرجاء العالم فرصة استكشاف روائع العاصمة الروسية، بالإضافة إلى تجربة خدماتنا المعروفة بمستواها العالمي.

وتحتفل الخطوط الجوية القطرية بمرور 14 عاما على بدء خدمتها المباشرة نحو موسكو التي انطلقت عام 2003، حيث يأتي إطلاق الرحلة الإضافية بين الدوحة وموسكو بالتزامن مع تسريع خطط توسعها في أوروبا الشرقية، مع رحلات جديدة ستبدأ مع نهاية شهر أغسطس إلى سكوبيه في مقدونيا وبراغ في التشيك.

وتشغل الخطوط الجوية القطرية طائرة من طراز إيرباص A320 لخدمة الرحلة الإضافية، حيث تضم هذه الطائرة 12 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و132 مقعدا في الدرجة السياحية، وتتوفر في الطائرات شاشات عرض لكل راكب، تحتوي على الجيل الجديد التفاعلي من نظام «أوريكس ون»، والذي يوفر للمسافرين ما يزيد عن 3000 خيار ترفيهي.

وسوف تقوم الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على جائزة أفضل خطوط طيران في العالم لعام 2017 من قبل سكاي تراكس، بتدشين 25 وجهة جديدة خلال العامين 2017 و2018، بما في ذلك كانبرا في أستراليا وشيانغ ماي في تايلند وريو دي جانيرو في البرازيل وسان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأميركية وسانتياغو في تشيلي.