البنك يدعو عملاءه لمعرفة مزايا استخدام بطاقاته داخل الكويت وخارجها

مباشرة عبر برنامج ربع الديوانية الإذاعي على راديو إف إم 88.8 غدا الإثنين الموافق 24 يوليو يقوم ممثلو بنك الخليج بعرض مميزات حملته الترويجية لموسم صيف 2017 التي أطلقها البنك خلال شهر مايو الماضي، يدعو البنك عملاءه لمتابعة البرنامج لمعرفة المزيد حول مزايا استخدام بطاقات الائتمان وبطاقات السحب الآلي من بنك الخليج سواء داخل الكويت أو خارجها.

وخلال فترة الحملة يحصل جميع عملاء بنك الخليج من حاملي بطاقات الائتمان والسحب الآلي الصادرة من بنك الخليج على فرص لدخول السحب للفــوز بجوائز نقدية عديدة عند استخدام بطاقاتهم داخل أو خارج الكويت.

وبمــوجــب العرض الترويجي يحصل عملاء بنك الخليج على فرصة واحدة للدخول بالسحب مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها محليا باستخدام بطاقاتهم الائتمانية، و3 فرص لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقهــا خــارج الكويــت عن طريق استخدام البطاقات الائتمانية والسحب الآلي.

ومن المقرر إجراء السحب في 28 سبتـمـبــر 2017 والإعلان عن 50 فائزا ضمن الحملة الترويجية لموسم الصيف، حيث سيحصل 47 فائزا على جائزة نقدية تبلغ 1000 دينار كويتي لكل منهم، ويحصل فائز واحد على جائزة تبلغ 5000 دينار وآخر على 10000 دينار بينما سيحظى فائز واحد بالجائزة الكبرى وقدرها 25000 دينار.

ويستمر بنك الخليج في سعيه نحو تقديم أعلى مستويات الخدمات المصرفية وأرقى وأحدث المنتجات، إلى جانب العـروض الترويجيــة المميزة التي يمكن لعملائه الاستفادة منها.