هدية نقدية وعقد صيانة مجاناً لـ 3 سنوات وتظليل حراري وحماية للصبغ

استمرارا لسلسلة العروض الحصرية التي تطلقها على مدار العام، أطلقت شركة يوسف أحمد الغانم، الموزع الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، أحدث عروضها التي لا تقاوم وذلك على أسطورة القوة، تاهو 2017.

فعند شراء تاهو جديدة، يحصل العميل على هدية نقدية لغاية 1200 دينار، بالإضافة إلى عقد صيانة مجانا لمدة 3 سنوات، وخدمة التظليل الحراري مجانا، وحماية للصبغ مجانا.



ويسري هذا العرض حتى نهاية الشهر الجاري.

وتتألق شفروليه تاهو بمواصفات غنية تجعل الاستفادة من العرض الخاص أمرا لا يحتمل التأجيل لعشاق هذا النوع من السيارات التي تجمع الرفاهية بالقوة، والجمال بالتحدي، إذ تعتبر أسطورة القوة بمحرك V8 بسعة 5.3 ليترات وقوة 355 حصانا من أقوى المحركات في فئتها والأكثر كفاءة وبمواصفات تضيف الرفاهية إلى الأداء.

وتحقق تاهو إقبالا ملحوظا يزداد كل يوم منذ إطلاقها الشكل الجديد الذي يتميز بخطوط خارجية أنيقة تجمع بين القوة والنعومة، وينطبق الشيء ذاته على مقصورتها الداخلية وكذلك على أنظمة القيادة والتحكم، إضافة لما يمنحه شكلها الخارجي من إحساس بالتحكم والتحدي، وعند الحديث عن المواصفات التي لا تضاهى، فإننا نتحدث عن قائمة طويلة من المزايا التي تضعها في المقدمة ومنها نظام MyLink المعلوماتي الترفيهي الذي يتيــح للسائق متعة الترفيه بأنظمـــة الصوت والتوصيل للموبايل والأغاني وغيرهما، وكذلك خدمات المعلومات التــي يمكــن الوصول إليها من خلال شاشة واضحة بحجم 8 انشات تعمل باللمس لتعزز إحساس التحكم لسائقها.

وتنضم لهذه المواصفات ستة مكبرات للصوت، فتح السيارة عن بعد، تشغيل السيارة عن بعد، مصابيح أمامية وخلفية من نوع LED، ومصابيح الخاصة للضباب، وعجلات ألمنيوم حجم 18 بوصة، بالإضافة إلى العديد من الميزات المتقدمة الخاصة بالسلامة والتي تشمل نظام المساعدة الأمامي والخلفي مع كاميرا خلفية.