أعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» أسماء الفائزين في السحب الخامس لحساب الرابح الذي أجري في المقر الرئيسي لـ «بيتك» تحت إشراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، حيث فاز 3 من عملاء «بيتك» بسيارتي رينج روفرHSE 2017 و3 كيلو غرامات من سبائك الذهب من «بيتك» بنسبة نقاء 999.9.

والفائزون هم: محمد سليمان الدوسري بسيارة رينج روفر موديلHSE 2017، لطيفة خالد مدوة بسيارة رينج روفر موديل HSE 2017، وأحمد عبدالله العويصي بـ 3 كيلو ذهب.

ويتوافر حساب الرابح للعملاء الراغبيــن في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم الشخصية مع إمكانية الادخار والاستثمار، وذلك لكونه حساب توفير استثماري يحقق توزيعات سنـويــة للعميــل، حيث يتم استثمار مبلغ الحساب وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويفتح حساب «الرابح» بالدينار الكويتي للأفراد، ويشترط تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، واستمرار تحويله في الحساب.

أما فيما يخص شروط وأحكام حملة الجوائز والسحب فيتم السحب على 3 جوائز كل ربع سنة، وذلك بعد مراعاة شروط وأحكام السحب وهي أن يودع العميل 3 رواتب خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق السحب، وألا يقل الرصيد الأدنى للحساب عن 50 دينارا في نهاية كل شهر خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق السحب، علما أن كل 50 دينارا إضافية في الحساب تضاعف فرص العميل في الربح.